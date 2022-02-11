Для стильного и комфортного образа: показали семь вариантов, с чем носить легинсы

Легинсы – одна из самых модных, но и самых неоднозначных вещей в гардеробе.

Для того чтобы выглядеть стильно и "цеплять" взгляд окружающих, стилистка Яна Лунькова подобрала сем вариантов с чем носить легинсы. Об этом пишет в Instagram.

"На самом деле вариантов очень много: рубашки, свитера, худи, жакеты. Сейчас многие открывают пах, хотя, мне кажется, делать этого не стоит", - говорит Лунькова.

С чем носить:

Для стрит-стайл образа легинсы следует сочетать с удлиненным свитером, при этом можно надеть кожаный пиджак и обуть кроссовки или кожаные ботинки. Не бойтесь надевать длинные носки поверх легинсов. Из аксессуаров следует надеть фуражку и накинуть на плечо рюкзак.

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В деловом стиле легинсы сочетайте с оверсайз пиджаком и ботинками или ботфортами. Однако, если вы хотите придать образу брутальность, - обуйте кроссовки. К этому луку будет идеально подходить сумочка и собранные волосы.

Фото: instagram.com/lunkova_yana

Кроме этого можно надеть легинсы яркого цвета. Тогда ваш образ станет особенным.

Для повседневного образа легинсы надевайте со свитером или пиджаком. При этом разбавить лук можно шапкой и ботинками.

Если же вы хотите придать образу элегантность, наденьте легинсы с ярким свитером и такими же носками. Наденьте шляпу и тогда ваш образ точно зацепит взгляд окружающих.

Для кежуала следует надеть удлиненную рубашку и обуть ботинки или кроссовки. Также с легинсами будет идеально сочетаться кардиган и сапожки-трубы.

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