Сношенные кеды и ретро-модели: семь трендовых пар обуви, которые следует выбрать в этом году

 
Ексклюзивы
1/5
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Просмотров: 54
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 4869
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2205
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1269
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Просмотров: 2655
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 1143
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 684
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1152
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2394
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
8
9
5
6
8
Сношенные кеды и ретро-модели: семь трендовых пар обуви, которые следует выбрать в этом году
Сношенные кеды и ретро-модели: семь трендовых пар обуви, которые следует выбрать в этом году
51-летняя Наоми Кэмпбелл пикантно обнажила ягодицы на черно-белых кадрах
51-летняя Наоми Кэмпбелл пикантно обнажила ягодицы на черно-белых кадрах
&quot;Миллион раз представляла свое платье&quot; - Каменских впервые показала эксклюзивные кадры свадьбы
"Миллион раз представляла свое платье" - Каменских впервые показала эксклюзивные кадры свадьбы
От украинского дизайнера: Адель похвасталась бархатным мини на лондонском мероприятии
От украинского дизайнера: Адель похвасталась бархатным мини на лондонском мероприятии
Бриджи и ажурная вязка возвращаются: чем следует пополнить весенний гардероб 2022-го
Бриджи и ажурная вязка возвращаются: чем следует пополнить весенний гардероб 2022-го
Видео
Все видео
Символ перемен: создали главный цвет 2022 года
Символ перемен: создали главный цвет 2022 года
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Интервью
1/5
"Несколько раз хотел себя убить. Из петли вытащила жена" - волонтер о проблемах военных
"Несколько раз хотел себя убить. Из петли вытащила жена" - волонтер о проблемах военных
Просмотров: 828
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2205
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1224
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 февраля 2022
Просмотров: 0
Список недочитаного
Коли в тебе висока температура, а в світі гуляє коронавірус, то ось підходяще заняття: лежи собі й складай списки того, що ти в житті не зробив чи не ...
четверг, 10 февраля 2022 16:05

Сношенные кеды и ретро-модели: семь трендовых пар обуви, которые следует выбрать в этом году
8

  Комментировать

Стилисты говорят, что красивая стильная пара обуви способна спасти самый скучный и устаревший образ. Уверяют, что модная качественная обувь – это точно 70% попадания в трендовый образ.

Фэшн-блогер Самаль Сан дает советы относительно модной обуви весной и летом 2022 года в Instagram.

Кроссовки или кеды из нестандартных материалов будут актуальными. Например, с кристаллами Swarovski, с подошвой в виде пробки от бутылки вина, из искусственного меха или бархата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Миллион раз представляла свое платье" - Каменских впервые показала эксклюзивные кадры свадьбы

В моду возвращаются кроссовки в винтажном стиле. Кроме дизайна, речь идет об эффекте "сношенности", специально состаренных моделей с пожелтевшей подошвой и потертой тканью.

Кроссовки в стиле футуризма будут в трендах. Сюда относятся необычные замысловатые формы, пластиковые вставки, серебряный цвет, подсветка, автоматическая шнуровка.

Особенно актуальными будут ретро-модели с просвечивающимися элементами.

Кроссовки с глянцевой поверхностью
Фото: Pinterest
Кроссовки на высокой подошве
Нестандартные кроссовки
Прозрачные кроссовки
Винтажные кроссовки

Высокая подошва снова возвращается. Такие модели станут одной из наибольших тенденций в кроссовках.

В следующем сезоне актуальны также кроссовки с глянцевой поверхностью.

Самым актуальным трендом стала экологичность. Большинство брендов сосредоточены на этичном использовании сырья. Дизайнеры предпочитают переработку и повторную обработку готовых вещей.

Стилистка Самаль Сан делится фэшн-советами и отмечает, что не стоит покупать все горячие тренды сезонов. Лучше перед шоппингом вдохновиться модными идеями и подумать, как их можно интерпретировать в свой стиль. В Instagram блогер назвала восемь главных трендов этой весны. В частности, одной из таких будет обувь на массивной платформе. Особенно актуальны будут модели сочных ярких оттенков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сношенные кеды и ретро-модели: семь трендовых пар обуви, которые следует выбрать в этом году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Театр в Одессе построили за царские деньги

Самое читаемое
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались Просмотров: 26100
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 13528
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для &quot;слуги&quot;
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для "слуги"
5
 Просмотров: 11944
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук Просмотров: 10035
&quot;Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти&quot; - Притула резко высказался в сторону Путина
"Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти" - Притула резко высказался в сторону Путина
 Просмотров: 6840
Мода
51-летняя Наоми Кэмпбелл пикантно обнажила ягодицы на черно-белых кадрах
51-летняя Наоми Кэмпбелл пикантно обнажила ягодицы на черно-белых кадрах
9
 Просмотров: 1422
"Миллион раз представляла свое платье" - Каменских впервые показала эксклюзивные кадры свадьбы
"Миллион раз представляла свое платье" - Каменских впервые показала эксклюзивные кадры свадьбы
5
 Просмотров: 2331
От украинского дизайнера: Адель похвасталась бархатным мини на лондонском мероприятии
От украинского дизайнера: Адель похвасталась бархатным мини на лондонском мероприятии
6
 Просмотров: 711
Как правильно выбирать и полезно ли носить бюстгальтеры
Как правильно выбирать и полезно ли носить бюстгальтеры Просмотров: 72
Бриджи и ажурная вязка возвращаются: чем следует пополнить весенний гардероб 2022-го
Бриджи и ажурная вязка возвращаются: чем следует пополнить весенний гардероб 2022-го
8
 Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
4
"Силовики "выбивают" из людей фальшивые показания против пятого президента" - адвокаты Порошенко
2
Боррель объяснил, чего хочет Путин
2
Полицейские открестились, что "слуга" Трухин предлагал взятку
2
Надо менять и власть и оппозицию – Климкин
2
Шесть телеканалов проверят за сюжеты о деле "вагнеровцев"
Голосов: 989
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть