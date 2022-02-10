Сношенные кеды и ретро-модели: семь трендовых пар обуви, которые следует выбрать в этом году

Стилисты говорят, что красивая стильная пара обуви способна спасти самый скучный и устаревший образ. Уверяют, что модная качественная обувь – это точно 70% попадания в трендовый образ.

Фэшн-блогер Самаль Сан дает советы относительно модной обуви весной и летом 2022 года в Instagram.

Кроссовки или кеды из нестандартных материалов будут актуальными. Например, с кристаллами Swarovski, с подошвой в виде пробки от бутылки вина, из искусственного меха или бархата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Миллион раз представляла свое платье" - Каменских впервые показала эксклюзивные кадры свадьбы

В моду возвращаются кроссовки в винтажном стиле. Кроме дизайна, речь идет об эффекте "сношенности", специально состаренных моделей с пожелтевшей подошвой и потертой тканью.

Кроссовки в стиле футуризма будут в трендах. Сюда относятся необычные замысловатые формы, пластиковые вставки, серебряный цвет, подсветка, автоматическая шнуровка.

Особенно актуальными будут ретро-модели с просвечивающимися элементами.

Фото: Pinterest

Высокая подошва снова возвращается. Такие модели станут одной из наибольших тенденций в кроссовках.

В следующем сезоне актуальны также кроссовки с глянцевой поверхностью.

Самым актуальным трендом стала экологичность. Большинство брендов сосредоточены на этичном использовании сырья. Дизайнеры предпочитают переработку и повторную обработку готовых вещей.

Стилистка Самаль Сан делится фэшн-советами и отмечает, что не стоит покупать все горячие тренды сезонов. Лучше перед шоппингом вдохновиться модными идеями и подумать, как их можно интерпретировать в свой стиль. В Instagram блогер назвала восемь главных трендов этой весны. В частности, одной из таких будет обувь на массивной платформе. Особенно актуальны будут модели сочных ярких оттенков.