Бриджи и ажурная вязка возвращаются: чем следует пополнить весенний гардероб 2022-го

Стилистка Самаль Сан делится фэшн-советами и отмечает, что не стоит покупать все горячие тренды сезонов. Лучше перед шоппингом вдохновиться модными идеями и подумать, как их можно интерпретировать в свой стиль.

В Instagram блогер назвала восемь главных трендов этой весной. В частности, одной из таких будет обувь на массивной платформе. Особенно актуальны будут модели сочных ярких оттенков.

Кроп-топы, к которым уже привык мир, трансформировались в пикантный тренд – бикини-топ. Можно использовать в образе верх от любимого купальника. Но лучше дождаться лета, чтобы создавать стильные аутфиты без опасности для здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монохромные образы и уличная одежда для жизни после пандемии – что презентовали на Ukrainian Fashion Week

Для тех, кто обожает стиль 2000-х, есть хорошие новости: снова становятся актуальными бриджи. А также популярность набирают штаны с заниженной талией. Однако следует выбирать не скинни, а свободного кроя. Оверсайз-сумки тоже возвращаются в тренды.

Фото: Pinterest

Мода на яркие оттенки перерастает в тренд на контрастный микс – color block. Можно носить два-три цвета, но в таких аутфитах лучше не использовать дополнительные аксессуары.

Смелые мини-юбки увлекают мир моды и приходят на замену миди-юбкам. Одним из самых женских трендов этой весны является кроше. Ажурная вязка составит основу летнего гардероба. Следует примерить как топы и платья, так брюки и элегантные костюмы в этой технике.

Весеннее солнце начинает согревать, поэтому можно понемногу доставать легкие вещи из шкафа, тем более специалисты моды уже объявили новые тренды 2022 года. Начало весны – идеальное время для верхней одежды из искусственного меха. В этом году в тренде модели с коротким ворсом и в сдержанных оттенков белой или бежевой гаммы. Их следует дополнять капором и сумкой-мешочком.