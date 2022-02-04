Белые сапоги и берет: пять предвесенних трендов, которые сделают образ стильным

Весеннее солнце начинает согревать, поэтому можно понемногу доставать легкие вещи из шкафа, тем более специалисты моды уже объявили новые тренды 2022 года.

Начало весны – идеальное время для верхней одежды из искусственного меха. В этом году в тренде модели с коротким ворсом и в сдержанных оттенков белой или бежевой гаммы. Их следует дополнять капором и сумкой-мешочком, пишет Elle.

Один из самых главных хитов этого сезона – шерстяные костюмы, состоящие из мини-юбки и укороченного жакета. Инфлюэнсеры уже одевают его вне зависимости от погодных условий. Дополнить образ стоит ботинками на шнуровке и тракторной подошве в брутальном стиле.

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Берет снова в моде. Его следует носить как минимум двумя разными способами: в классическом варианте (с пальто, перчатками и сапогами на каблуке), или же в эклектическом (вместе с контрастными ботинками на грубой подошве, джинсами и кожаной курткой-оверсайз)

Фото: Pinterest

Белые сапоги остаются в тренде 2022 года. Они моментально делают даже образ выразительным и нескучным.

Лучшим дополнением весеннего образа станет яркая сумка. Она будет не только напоминать вам и прохожим, что теплое время года близко, но и разбавит обычный лук в серо-черных тонах.

Белая рубашка считается одним из элементов гардероба, который никогда не выйдет из моды. Эта вещь незаменима для офисных будней, пляжных образов или воскресных прогулок с друзьями. В этом году можно выбирать модели с асимметричным кроем, необычным силуэтом и воротниками.