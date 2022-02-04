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пятница, 04 февраля 2022 14:19

Белые сапоги и берет: пять предвесенних трендов, которые сделают образ стильным
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Весеннее солнце начинает согревать, поэтому можно понемногу доставать легкие вещи из шкафа, тем более специалисты моды уже объявили новые тренды 2022 года.

Начало весны – идеальное время для верхней одежды из искусственного меха. В этом году в тренде модели с коротким ворсом и в сдержанных оттенков белой или бежевой гаммы. Их следует дополнять капором и сумкой-мешочком, пишет Elle.

Один из самых главных хитов этого сезона – шерстяные костюмы, состоящие из мини-юбки и укороченного жакета. Инфлюэнсеры уже одевают его вне зависимости от погодных условий. Дополнить образ стоит ботинками на шнуровке и тракторной подошве в брутальном стиле.

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Берет снова в моде. Его следует носить как минимум двумя разными способами: в классическом варианте (с пальто, перчатками и сапогами на каблуке), или же в эклектическом (вместе с контрастными ботинками на грубой подошве, джинсами и кожаной курткой-оверсайз)

Берет следует носить в классическом варианте или эклектическом
Фото: Pinterest
Самый сильный аргумент в пользу белых сапог – это очень красиво
Конец зимы и начало весны – идеальное время для того, чтобы носить искусственный мех.
Маленькая цветная деталь украсит любой зимний или межсезонный образ черно-серых тонов.
Костюм, состоящий из мини-юбки и укороченного жакета, – один из главных хитов сезона

Белые сапоги остаются в тренде 2022 года. Они моментально делают даже образ выразительным и нескучным.

Лучшим дополнением весеннего образа станет яркая сумка. Она будет не только напоминать вам и прохожим, что теплое время года близко, но и разбавит обычный лук в серо-черных тонах.

Белая рубашка считается одним из элементов гардероба, который никогда не выйдет из моды. Эта вещь незаменима для офисных будней, пляжных образов или воскресных прогулок с друзьями. В этом году можно выбирать модели с асимметричным кроем, необычным силуэтом и воротниками.

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