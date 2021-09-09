Ежедневно понемногу: как реагирует организм на малые дозы алкоголя

Вероятность фибрилляции предсердий увеличивалась на 2% с каждым дополнительным граммом употребляемого алкоголя в неделю. Фото: pixabay

Небольшое количество алкоголя также может влиять на организм.

9,8 млн. человек приняли участие в исследованиях о его влиянии, пишет Storinka.

В начале исследований, длившихся несколько лет, у добровольцев не было проблем с мерцательной аритмией сердца. До 2017 года у тех участников, которые еженедельно употребляли небольшие порции алкогольных напитков, повышался риск фибрилляции предсердий.

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Вероятность фибрилляции предсердий увеличивалась на 2% с каждым дополнительным граммом употребленного алкоголя в неделю. Проблема возникала у регулярно выпивающих людей независимо от пола и возраста. Но если пить алкоголь редко, то это не слишком повлияло на сердце, согласно исследованию.

Исследователи обнаружили в головном мозге клетки, отвечающие за решение выпить алкоголь. Исследования проводились на животных, которые любили выпить. Сначала подопытным крысам выдавали спиртное при нажатии на определенную кнопку. Затем с алкоголем крысы получали удар током. Около трети крыс продолжали жать на кнопку несмотря на разряды.