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воскресенье, 22 августа 2021 23:46

Почему у людей есть соблазн выпить алкоголя

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Почему у людей есть соблазн выпить алкоголя
Как у людей возникает соблазн выпить алкоголя. Фото: pixabay

Исследователи обнаружили в головном мозге клетки, которые отвечают за решение выпить алкоголь.

Исследования проводились на животных, которые любили выпить, пишет Science Advances.

Сначала подопытным крысам выдавали спиртное при нажатии на определенную кнопку. Затем вместе с подачей алкоголя крысы получали удар током. Около трети крыс продолжали жать на кнопку, несмотря на разряды электричеством.

Небольшой участок нервных клеток в мозге активизировался перед нажатием на кнопку, по словам биологов. Эти клетки, расположенные в миндалеподобном теле их мозга, определяли разницу между умением ограничивать себя и неспособностью остановиться.

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"Мы не представляли, что такая небольшая группа нервных клеток может нести столь решающую роль в поведении", - рассказал профессор психиатрии из Университета Линчёпинга Маркус Хайлиг.

В Украине в результате употребления алкогольных напитков 2020 года умерли 2513 граждан. Чаще всего умирают от передозировки спиртным и от употребления суррогатного алкоголя. В первом квартале 2021 от отравления алкоголем умерло 580 украинцев.

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