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пятница, 16 июля 2021 15:16

Для красивой кожи и иммунитета: в каких продуктах искать витамин С

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Для красивой кожи и иммунитета: в каких продуктах искать витамин С
Желтый болгарский перец в одной чашке имеет тройную дневную дозу витамина С. Фото: pixabay

Улучшить состояние кожи и поддержать иммунитет можно благодаря витамину C.

Его основным источником являются не только цитрусовые, но и много фруктов, овощей и ягод, пишет Medikforum.

В некоторых содержится этого полезного витамина в разы больше, чем в цитрусовых.

Один из таких примеров - кудрявая капуста. По вкусу напоминает щавель. В одной чашке нарезанной кудрявой капусты содержится почти 90% дневной нормы витамина C.

А такой же объем брюссельской капусты обеспечит всю дневную норму витамина С. Также даст необходимую клетчатку, витамин К, фолиевую кислоту, калий.

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Желтый болгарский перец в одной чашке имеет тройную дневную дозу витамина С. Это больше, чем в большинстве цитрусовых и других продуктов.

Лимонная маска поможет коже сиять, быть менее жирной и светлее на вид. Ее можно приготовить дома, убедившись сначала, что нет аллергии. Преимущество сока лимона в том, что обладает антибактериальным эффектом. Продукт замедляет выработку себума и хорошо очищает кожу от ороговевших клеток благодаря содержанию фруктовой кислоты.

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