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вторник, 09 июля 2019 16:42

Диетолог рассказала о причинах избыточного веса

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Диетолог рассказала о причинах избыточного веса
Светлана Фус рассказала, как правильно похудеть. Фото: ivona.bigmir.net

Диетолог проекта "Взвешенные и счастливые" Светлана Фус назвала основные причины лишнего веса.

По словам женщины, они связаны с нарушенным питанием.

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Причины лишнего веса:

1. Неадекватно оцениваем объем съеденного. Поэтому лучше завести дневник для записи всего съеденного за день для контроля не только количества, но и качества потребляемой пищи.

2. Уменьшаем вред съеденного и выпитого нами. Ошибочно считать, что бутылка сладкой газировки или маленький пакетик чипсов никак не повлияют на наш вес.

3. Не уделяем должного внимания физическим нагрузкам, ведь именно они повышают скорость обмена веществ в организме. Не нужно сразу бежать марафон, достаточно найти именно тот вид активности, который подходит для вас. Необходимо сделать физическую нагрузку частью своей повседневной жизни.

4. Ограничиваем себя в жирах, а их нужно есть. В противном случае тело начнет переводить сначала углеводы, а затем и белок в запасы жира.

Диетолог Елена Кален рассказала, как начать правильно и интуитивно питаться.

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