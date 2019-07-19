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пятница, 19 июля 2019 17:21

Диетолог рассказала, какие жиры нужно исключить из рациона

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Диетолог рассказала, какие жиры нужно исключить из рациона
Трансжиры - единственные жиры, у которых нет никаких полезных свойств. Фото: http://ivona.bigmir.net

Украинский диетолог Светлана Фус поделилась, какие жиры должны отсутствовать в рационе.

Женщина рассказала, что трансжиры это практически единственный вид жира, в котором нет никаких полезных свойств. Избыточное количество таких жиров ухудшает обмен липидами.

Трансжиры получают, перерабатывая ненасыщенные жиры в насыщенные. Их используют, чтобы продлить срок годности продуктов.

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Трансжиры легко можно найти в тортах, пирогах, пончики, фаст фуде и других продуктах, в которых есть маргарин. Из-за чего увеличивается уровень холестерина и приводит к ожирению.

Нужно следить за количеством насыщенных жиров.

Избыточное поступление трансжиров может нарушать обмен холестерина в организме - провоцируя развитие атеросклероза. Также не рекомендуется использовать любые растительные масла для жарки.

Избавиться от лишних кг поможет интервальные голодание, которое разрушает все правила правильного питания.

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