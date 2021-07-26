Диетолог назвала три вредные пищевые привычки

Готовая выпечка из супермаркета вредна, так как содержит насыщенные жиры и трансжиры. Фото: pixabay

Некоторые пищевые привычки могут негативно повлиять на здоровье и красоту человека.

Одна из них - пристрастие к готовой выпечке из супермаркетов, рассказала диетолог Сьюзи Баррелл из Австралии, передает The Daily Mai.

Такую пищу готовят на растительном масле, а чаще всего люди запивают ее освежающими напитками, по ее словам.

Растительное масло - это смесь различных масел, как правило. Чаще всего в них бывает и пальмовое, которое имеет много бесполезных свойств. По таким же причинам не стоит добавлять в пищу маргарин, потому что он содержит лишний жир.

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Готовая выпечка из супермаркета вредна, так как содержит насыщенные жиры и трансжиры. Но наиболее угрожающими являются газировка и другие освежающие напитки. Они провоцируют лишний вес, диабет II типа и ожирения у детей.

Некоторые продукты провоцируют отеки. Специалисты советуют отказаться от них в период жары. Поскольку сидячий образ жизни - это одна из причин отечности, то нужны правильное питание и активность. Чтобы бороться с отеками, стоит отказаться от сахара и молочных продуктов.