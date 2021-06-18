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Что значит, когда тянет на соленое

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Что значит, когда тянет на соленое
Если на соленое потянуло внезапно, то это плохой сигнал, потому что может означать болезнь Аддисона. Фото: pixabay

На соленое может повлечь людей, у которых депрессия и тревога.

Жиры и сахар наоборот успокаивают организм, пишет Ukr.Media.

Если на соленое потянуло внезапно, то это плохой сигнал, потому что может означать болезнь Аддисона. Это надпочечниковая недостаточность, возникает, когда надпочечники не производят нормального количества гормонов кортизола и альдостерона.

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Сопутствующими признаками болезни являются также усталость, потеря веса, гиперпигментация, низкое кровяное давление, повышенный сахар в крови, боль в животе, в мышцах или суставах, раздражительность и депрессия. У женщин могут выпадать волосы.

При похудении важно знать, в каком возрасте надо приостанавливать диеты и другие методы. Из-за лишнего веса бывают разные болезни. И чем старше человек, тем труднее он теряет вес.

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