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четверг, 17 июня 2021 14:05

Что убрать из рациона, чтобы избавиться от целлюлита

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Что убрать из рациона, чтобы избавиться от целлюлита
Невозможно избавиться от целлюлита полностью, но визуально сделать менее заметным можно. Фото: pixabay

Бороться с целлюлитом помогают массажи, спорт и здоровый образ жизни.

Также есть некоторые продукты, от которых нужно отказаться, так как они вызывают эту проблему, пишет bazaar.

Невозможно избавиться от целлюлита полностью, но визуально сделать менее заметным можно.

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Стоит забыть о таких продуктах: жареное мясо, колбасы, ветчина, соленья и консервы, сдобная выпечка и торты, продукты, содержащие много искусственных добавок и подсластителей.

В общем, надо привыкать к тому, чтобы образ жизни был без сахара вообще. Этот продукт провоцирует воспаление, накопление жира и задержку жидкости. Лучше заменить рафинированный сахар медом или кленовым сиропом.

Соль - еще один враг в борьбе с целлюлитом. Избыток соли может вызвать обезвоживание и задержку жидкости, что снижает упругость кожи и увеличивает воспаление. Из-за этого может и накапливаться жир, что сделает целлюлит более заметным.

Водный баланс важен для похудения. Если же в чистую воду для питья добавить некоторые ингредиенты, то можно худеть быстрее и качественнее. Напиток ускоряет метаболизм и работу желудочно-кишечного тракта, выводит токсины и способствует сжиганию жиров.

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