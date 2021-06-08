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вторник, 08 июня 2021 18:01

Посоветовали коктейль для эффективного похудения

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Посоветовали коктейль для эффективного похудения
Напиток нельзя людям с аллергией, почечной недостаточностью, гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, или тем у кого заостренные хронические болезни. Фото: pixabay

Водный баланс очень важен для похудения.

Если же в чистую воду для питья добавить некоторые ингредиенты, то можно худеть быстрее и качественнее, рассказала диетолог Синтия Сасс.

Она разработала авторский коктейль, который назвала "Вода Сассо". Напиток ускоряет метаболизм и работу желудочно-кишечного тракта, выводит токсины и способствует сжиганию жиров.

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Ингредиенты коктейля: чистая вода - 2 л, тертый имбирь - 1 ч. л., огурец - 1 шт, лимон - 1 шт, листья мяты - 12 шт.

Способ приготовления: огурец и лимон нарезать кружочками и измельчить мяту. Все компоненты смешать и оставить напиток на ночь в непрозрачной посуде, чтобы он настоялся.

За день коктейль нужно пить небольшими глотками. Лучше всего - по половине стакана в час.

Напиток нельзя людям с аллергией, почечной недостаточностью, гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, или тем у кого заостренные хронические болезни.

Эту воду можно пить постоянно.

Популярной причиной того, что люди поправляются, является постоянное желание съесть что-то. Поэтому в рацион можно добавить продукты, которые будут убивать аппетит. Например, зеленый чай обладает успокаивающим эффектом и ободрениям. Он стимулирует сжигание жира и помогает не чувствовать голод. Чаем нельзя полноценно поесть, но он будет замечательным перекусом.

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