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пятница, 12 марта 2021 14:00

Что такое настоящая красота и какие привычки ее убивают

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Что такое настоящая красота и какие привычки ее убивают
Красивый и здоровый вид может убить недосып. Фото: pixabay

Оставаться дольше молодимы и красивыми - это стремление большинства людей, в частности, женщин.

Иногда можно допустить ошибки и ими навредить хорошему виду, рассказала нутрициолог Кристина Левченко в Instagram.

По ее словам, настоящая красота - это не про макияж, брендовые платья и каблуки. Зато великую роль играет чистая, сияющая изнутри кожа без прыщей и раздражений, не требующая тоналки и румян, ясные блестящие глаза без желтизны и покраснений, темных кругов, сильные волосы и крепкие ногти без бороздок, белых пятен, ровная осанка, мягкий мышечный тонус и адекватный процент жировой ткани.

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Красивый и здоровый вид может убить недосып. Спать надо не менее 7 ч. в темноте в тихой прохладной комнате. Использовать беруши и маску на глаза, если нужно. Недостаток воды для организма также плохо влияет на вид. Рафинированные углеводы, молочка и глютен отражают негативное влияние на коже. От них надо отказаться на 2 недели, тогда увидите разницу в зеркале. Алкоголь также влияет негативно на красоту человека.

Стоит обратить внимание и на полезные жиры и белки в организме. Важно, чтобы не было их избытка. Красота - это здоровье. А здоровье начинается с питания.

Для хорошей фигуры и самочувствия стоит есть достаточно белка. Этот компонент нужен для роста и развития, помогает расти и восстанавливаться мышцам, участвует в работе иммунитета и регулирует множество биохимических реакций, помогает долго сохранять чувство сытости.

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