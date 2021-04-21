Четыре лайф-хаки, чтобы побороть прокрастинацию

С прокрастинацией помогут справиться надежные методы. Фото: pixabay

Нередко на работе трудно сосредоточиться на делах и процесс дальше не налаживается.

Из-за пандемии многие люди работают дистанционно, пишет канал "Психологическая поддержка" в Telegram.

Кроме преимуществ такого варианта работы, есть еще и отрицательные моменты, в частности рассеянное внимание.

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Есть четыре действенных варианты, как справиться с этой проблемой.

1. За некоторое время до начала работы следует составить список дел по их важности.

2. Избавиться от всего лишнего с рабочего стола, так как именно ненужные накопления способствуют отвлечению внимания.

3. Концентрация на самом деле должна быть только один раз. Можно вежливо попросить коллег, чтобы не отвлекали.

4. Каждие полчаса работы надо делать перерывы. Благодаря этому сохранится интерес и концентрация. Но эти перерывы не надо проводить в соцсетях.

Всемирная организация здравоохранения в 2019 году официально признала эмоциональное выгорание болезнью. Есть характерные признаки, которые могут помочь распознать эмоциональное выгорание: недостаток мотивации, проблемы со сном, раздражительность, усталость, апатия, головные боли, проблемы с аппетитом, трудности с концентрацией внимания, иррациональный гнев, чувство страха, депрессия.