Чем полезны эфирные масла и как их использовать

Один из самых популярных способов использовать эфирные масла - принимать горячую ванну с ними. Фото: pixabay

Эфирные масла растений и фруктов полезны для кожи и дыхательных путей.

Эти средства популярны в медицине, косметологии, для ароматерапии, сообщает 24 канал.

Эфирные масла также влияют на человека энергетически. Некоторые виды успокаивают, помогают лучше спать и стимулируют работу мозга. Поэтому нужно знать, как ими правильно пользоваться.

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Один из способов их применения - это вдыхать, ведь приятный запах улучшит эмоциональное самочувствие. Выбирать масла надо того растения или фрукта, эффект от которых требуется. Например, лаванда снимает тревожность, а бергамот поднимает настроение и снижает уровень кортизола.

Использование эфирного масла в диффузоре позволит распространить его свойства по всему дому. Хватит одной-двух капель. Эксперты рекомендуют тем, у кого проблемы со сном, добавлять в диффузор эфирное масло лаванды, ромашки или ветивера, чтобы успокоиться.

Один из самых популярных способов использовать эфирные масла - принимать горячую ванну с ними. Такие средства влияют на лимбическую систему и эмоциональное состояние мозга, если ими дышать.

Также можно наносить их на кожу. Например, розовое эфирное масло положительно влияет на состояние кожи: делает ее мягкой, упругой и увлажненной, а лавандовое - заживляет любые шрамы, ожоги и укусы.

Эфирные масла наносят на стопы ног. Это участки, которые хорошо поглощают влагу. Это может иметь успокаивающий эффект перед сном, если понемногу втирать их в кожу.

Для сияющей кожи необязательно покупать дорогую косметику. Можно обойтись простыми регулярными действиями, которые обеспечат качественный уход. Преимущество этих лайфхаков в том, что они бесплатные. А после применения состояние кожи заметно улучшается.