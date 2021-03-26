Чего следует избегать при нанесении тонального крема: 10 beauty-ошибок

Необходимо закреплять макияж на Т-зоне и скулах. Фото: unsplash

Тональный крем является незаменимым средством, который имеет каждая в косметичке. Нужно знать, какой стоит выбрать и как правильно наносить его.

В магазинах косметики - искусственный свет, при котором невозможно купить правильный оттенок. Нужно попросить совета у визажиста, который сможет подобрать ваш оттенок тонального крема. Или попросить в магазине пробники и попробовать дома, пишет ELLE.

Макияж не такой длительный, если не использовать праймер перед нанесением тонального крема. Также это нужно делать для того, чтобы защитить кожу от загрязнений. Но базу нужно наносить не всегда. Для того, чтобы скрыть темные круги под глазами или воспаления, она не надо. Если у вас очень сухая или склонная к воспалениям кожа, то перед нанесением праймера надо ее увлажнять кремом или сывороткой. Это поможет избежать шелушения и зуда.

Необходимо закреплять макияж на Т-зоне и скулах. Для этого лучше использовать пудру. Перед тем, как покупать кисточку для тонального крема, лучше проконсультироваться с визажистом. Это нужно делать потому, что почти одинаковые ворс и форма кисточки могут быть назначения для различных целей.

Если хотите скрыть воспаления, веснушки, пигментацию, красноту и темные круги под глазами, выберите консилер. Но надо разбираться в том, для какой проблемы необходимы средства и оттенок. Чтобы замаскировать пигментацию или акне, надо бежевый консилер, покраснение - зеленый. Также цвет этого средства должно быть светлым, а текстура легче, чем у тонального крема.

Надо маскировать и линию роста волос: аккуратно и легко нанесите тональный крем от центра к этой линии, не оставляя полос. Также стоит равномерно наносить средство и растушевывать его из центра. Чтобы шея не отличалась по цвету от лица, лучше использовать тональный крем от середины щеки и постепенно снижать плотность тона к подбородку.

Летом косметологи советуют использовать легкие текстуры, а зимой - плотные.

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Сначала надо наносить средства на брови, нарисовать стрелки и накрасить ресницы - ту косметику, которая может осыпаться. После этого следует наносить тональный крем.

Чистка лица и пилинг - это 2 процедуры, которые действуют на кожу по-разному. Поэтому они и имеют разный результат после. Специалист объяснила, какую процедуру лучше выбрать и какие у них назначения. По ее словам, чистка увеличивает эффективность всех последующих процедур, так как образуются чистые поры, кожа дышит. Это не эстетическая, а скорее гигиеническая необходимость.