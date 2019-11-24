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воскресенье, 24 ноября 2019 15:14

Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
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Анна Мандзюк опубликовала фото с отдыха
Фото: Instagram
Анна Мандзюк опубликовала фото с отдыха
Анна Мандзюк опубликовала фото с отдыха

Бывшая жена игрока сборной Украины Виталия Мандзюка Анна опубликовала фото топлесс.

В Instagram она выложила фотографии с отдыха в Дубае.

Девушка позирует на фоне огромного панорамного окна, которое выходит на колесо обозрения.

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"Доброе утро", - подписала фото Анна.

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала фото в полупрозрачном белом боди. Улыбающаяся певица позировала фотографу на улице возле стены.

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