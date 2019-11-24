Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс

Бывшая жена игрока сборной Украины Виталия Мандзюка Анна опубликовала фото топлесс.
В Instagram она выложила фотографии с отдыха в Дубае.
Девушка позирует на фоне огромного панорамного окна, которое выходит на колесо обозрения.
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"Доброе утро", - подписала фото Анна.
Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала фото в полупрозрачном белом боди. Улыбающаяся певица позировала фотографу на улице возле стены.
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