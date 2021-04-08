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четверг, 08 апреля 2021 17:15

Благодаря каким спортивным секретам можно получить идеальные ягодицы

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Почти каждая женщина мечтает об идеальных ягодицах, но отказывается заниматься спортом, потому что боится вместе с накачанными ягодицами получить массивные ноги.

Чтобы получить желанных ягодиц, стоит делать специальные упражнения. До тренировки добавить те, благодаря которым качаешь именно ягодицы. Например, можно выполнять ягодичный мостик или отведение ног назад и в сторону. Во время этих упражнений надо лежать на полу или стоять на четвереньках с упором на колени. Это помогает акцентировать нагрузку именно на ягодицах, пишет Cosmopolitan.

Автор: Pinterest
  Стоит добавить к тренировке махи ногой стоя на четвереньках
Стоит добавить к тренировке махи ногой стоя на четвереньках

Если не хотите перекачать ноги, не стоит выполнять упражнения с гантелями. Лучше направить энергию на большее количество повторений. Упражнения следует выполнять медленно и держать ягодичные мышцы в напряжении.

Надо правильно приседать. Если хотите иметь упругие ягодицы, то во время приседаний не стоит опускаться ниже параллели с полом. Чем ниже приседаете, тем больше задействуются квадрицепсы ног, которые визуально увеличивают объем. Также нужно правильно ставить ноги - чуть шире плеч.

Автор: Pinterest
  Если хотите иметь упругие ягодицы, то во время приседаний не стоит опускаться ниже параллели с полом
Если хотите иметь упругие ягодицы, то во время приседаний не стоит опускаться ниже параллели с полом

Следует чередовать силовые нагрузки с кардио и днями отдыха. Проработать ягодичные мышцы поможет ходьба в верх или по лестнице.

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Главным условием для спортивного тела является правильное питание. Чтобы достичь успеха, следует контролировать ежедневный рацион и уменьшить количество потребления углеводов. Если не придерживаетесь основных принципов правильного питания, то благодаря упражнениям мышцы будут расти, но жир будет оставаться в теле.

Заниматься спортом каждый день, независимо далеко ли спортзал и какова погода, доступно каждому. Для этого можно купить домашний тренажер. Чем более универсальный выберете, тем легче будет найти время и вдохновение для занятий. Все группы мышц равномерно задействует беговая дорожка. Она обеспечивает простую и эффективную аэробную тренировку для начинающих и все условия для поддержания формы у спортсменов.

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08
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