Беговые дорожки: где приобрести и какую выбрать для лучших результатов

Заниматься спортом каждый день независимо далеко ли спортзал и какова погода на улице доступно каждому. Для этого можно купить домашний тренажер. Чем более универсальный выберете, тем легче будет найти время и вдохновение для занятий. Таким, что равномерно задействует все группы мышц, есть беговая дорожка. Она обеспечивает простую и эффективную аэробную тренировку для начинающих и все условия для поддержания формы у спортсменов.

Использование беговой дорожки равномерно задействует все группы мышц

Виды беговых дорожек

- Домашние (с более индивидуальным дизайном, менее габаритные)

- Профессиональные (с высокой мощностью двигателя, скоростью и универсальным дизайном)

- Реабилитационные (разработаны по рекомендациям физиотерапевтов).

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Использование беговой дорожки равномерно задействует все группы мышц

Как выбрать беговую дорожку

По типу беговые дорожки делятся на:

- Механические

- Электрические

Механическая беговая дорожка является относительно недорогой и не содержит электромотора. Контролировать скорость движения, выбирать интенсивность и общий ход придется самостоятельно. Подвидом является магнитная беговая дорожка. Позволяет тормозить гораздо мягче через специальное покрытие бегового полотна. Если же решили купить электрическую беговую дорожку, то сможете выбирать свою тренировку на электронной панели управления в соответствии с целями - повышение выносливости или похудения. Нагрузки будут более равномерными, а функционал значительно шире. Дополнительно есть датчики измерения пульса и других показателей. Среди вариантов для домашнего пользования также компактные складные беговые дорожки - приобретите и сэкономьте домашнее пространство.

Использование беговой дорожки равномерно задействует все группы мышц

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