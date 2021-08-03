Без раздражения и порезов: как мужчинам правильно бриться

Если брить против роста, то это может спровоцировать порезы, а через некоторое время - врастание волос. Фото: pixabay

Кожа на лице мужчин чувствительна, поэтому надо быть осторожным с бритьем.

Чтобы ее не повредить, в процессе следует придерживаться некоторых советов, пишет Medikforum.

Первий из них - кожу следует нагреть перед бритьем.

Иначе могут быть порезы и раздражение. Избежать осложнений можно, если предварительно нагреть кожу и раскрыть поры. Тогда бритья чище, а кожа более привлекательна.

Следует пользоваться пеной для бритья.

Ее можна заменить мылом, или бриться без нее вообще. В таких ситуациях возможные порезы. Пена для бритья защищает от раздражения и порезов. Ее надо наносить тонким ровным слоем, а потом бриться.

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Волосы надо брить в направлении роста.

Если брить против роста, то это может спровоцировать порезы, а через некоторое время - врастание волос. Бритье против роста волос эффективнее, но риск травмироваться очень большой.

Сыпь на лице может быть из-за того, что его умывают мылом, а не протирают тоником. Еще одна причина - лицо часто трогают руками. Скрабы для лица также могут вызвать сыпь. Если неправильно выбрать средство для умывания, то это обезводит кожу. Во время их покупки специалист советует обращать внимание на состав. Агрессивные компоненты должны быть на последних строках или не быть вовсе.