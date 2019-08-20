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вторник, 20 августа 2019 17:52

Астма и диабет: что может случиться с организмом из-за недосыпания

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Астма и диабет: что может случиться с организмом из-за недосыпания
Почему опасно недосыпать. Фото: pinterest.com

О том, что недосыпание негативно влияет на организм, знают все. Но мало кто задумывается над реальными проблемами со здоровьем из-за недостатка сна.

Gazeta.ua расскажет о самых распространенных заболеваниях, которые могут появиться из-за недосыпания.

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1. Повышение артериального давления. У тех, у кого "сбит" режим сна может развиваться гипертония и проблемы с гормонами. Недосып негативно влияет на выработку глюкокортикоидов и кортизола.

2. Лишний вес. Недостаток сна влияете на метаболизм. "Сбитый" режим сна, иногда является причиной избыточного веса.

3. Риск развития диабета. Повышается уровень сахара и инсулина после еды, а количество лептина (гормона, который отвечает за чувство сытости), наоборот, уменьшается. Сбивается и природный график выработки кортизола. Это может стать причиной появления диабета 2-го типа.

4. Астма и проблемы с дыханием. Пик активности органов дыхания происходит с трех до пяти ночи. У тех, кто ложится после полуночи, до трех ночи тело не достигает нужной стадии расслабления из-за нарушения природных гормональных пиков. И это приводит к ухудшению газообмена и повышает вероятность развития бронхолегочных патологий.

Недавно украинский диетолог Светлана Фус учила подписчиков правильно определять размер порции. Простыми советами женщина поделилась в Instagram.

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