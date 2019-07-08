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понедельник, 08 июля 2019 12:08

Анита Луценко раскрыла секреты идеального пресса

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Анита Луценко раскрыла секреты идеального пресса
Анита Луценко поделилась правилами красивого пресса. Фото: @anitasporty

Украинская фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, почему низ живота худеет не так быстро, как его верхняя часть.

Секретами красивого пресса женщина поделилась в Instagram.

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1. Когда делаете упражнения для пресса, вы качаете прямую мышцу живота (от лобка к грудной клетке). Жировые отложения в нижней части живота - это естественно для женщины.

2. Существует понятие "жировые ловушки". Это участки жира, где больше преобладают альфа-рецепторы, условно, медленнее проходит процесс метаболизма. Это в основном низ живота, бедра и ягодицы, колени или икры. С этих мест жир идет в последние моменты, они худеют хуже всего. Важнее питание, чем упражнения.

3. Хорошо применять местное улучшение кровоснабжения - массажи, щетки, лимфопресинг терапия (система циркуляции крови).

4. Упражнения лучше делать на все группы мышц, особенно крупные (ноги, спина), а не только проблемные, чтобы организм в целом больше тратил калорий.

5. Обязательно уменьшить хронический стресс, в то же время - увеличить количество острого стресса с качественным восстановлением после него. Острый стресс - это спорт, периодическое голодание (16/8, например), закаливание, периодическое уменьшение калорийности хотя бы одного приема пищи или его пропуск.

По словам Луценко, если выполнять эти правила, можно быстро добиться желаемого результата.

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Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

Тренер Анита Луценко показала упражнение, которое "убивает" целлюлит.

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