Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе

Анита Луценко поделилась новым упражнением. Фото: @anitasporty

Украинская фитнес-тренерка Анита Луценко поделилась действенным упражнением для поддержания мышц рук в тонусе.

Видео тренировки появилось в Instagram знаменитости.

По словам Луценко, чтобы увидеть результат нужно 2 недели занятий.

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"Упражнение для задней стороны руки, то есть для трицепса. 2 недели выполняем упражнение по 10 раз в каждую сторону по 2 подхода. Делаем через день", - подписала видео Луценко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) 17 Сен 2019 в 11:32 PDT