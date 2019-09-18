Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе

Украинская фитнес-тренерка Анита Луценко поделилась действенным упражнением для поддержания мышц рук в тонусе.
Видео тренировки появилось в Instagram знаменитости.
По словам Луценко, чтобы увидеть результат нужно 2 недели занятий.
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"Упражнение для задней стороны руки, то есть для трицепса. 2 недели выполняем упражнение по 10 раз в каждую сторону по 2 подхода. Делаем через день", - подписала видео Луценко.
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Недавно фитнес-тренерка Анита Луценко поделилась эффективным упражнением для тех, у кого сидячий образ жизни.
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