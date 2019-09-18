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среда, 18 сентября 2019 17:07

Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе

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Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко поделилась новым упражнением. Фото: @anitasporty

Украинская фитнес-тренерка Анита Луценко поделилась действенным упражнением для поддержания мышц рук в тонусе.

Видео тренировки появилось в Instagram знаменитости.

По словам Луценко, чтобы увидеть результат нужно 2 недели занятий.

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"Упражнение для задней стороны руки, то есть для трицепса. 2 недели выполняем упражнение по 10 раз в каждую сторону по 2 подхода. Делаем через день", - подписала видео Луценко.

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Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

Недавно фитнес-тренерка Анита Луценко поделилась эффективным упражнением для тех, у кого сидячий образ жизни.

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