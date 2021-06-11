Альтернативы майонеза: чем заправлять салаты летом

 
Ексклюзивы
1/5
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 27
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 594
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 828
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1827
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 450
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 702
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1035
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 351
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 333
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 810
Фото
Все фото
5
8
13
17
3
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 504
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 378
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 234
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2214
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 594
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 9
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
пятница, 11 июня 2021 17:30

Альтернативы майонеза: чем заправлять салаты летом

  Комментировать
Альтернативы майонеза: чем заправлять салаты летом
Сейчас существуют различные виды масел, которыми можно заправлять салаты. Фото: pixabay

Лето - это пора для свежих и полезных салатов из зелени и других овощей.

Заправки для них следует выбирать не из майонеза, а более полезные, рассказала диетолог Нурия Дианова.

Она объясняет, что майонез содержит консерванты, которые негативно влияют на здоровье. Лучше заменить его сметаной, она является натуральным полезным продуктом и подходит для овощных и фруктовых салатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие орехи лучше всего влияют на организм

Сейчас существуют различные виды масел, которыми можно заправлять салаты. Можно попробовать, например, из виноградных косточек, льняное, или грецкого ореха.

Следует выбирать масло, которое является наиболее ароматным. Это означает, что оно точно содержит витамины А и Е. Хранить салаты долго не надо. Их следует готовить перед приемом пищи так, чтобы хватило на один раз.

Руккола - это пряная трава с полезными свойствами, которая может добавить вкус и аромат овощам. Но ее можно есть не всем людям, некоторым стоит отказаться. У людей иногда может быть аллергия на рукколу. Проявляется как спазм в горле, отек слизистой, нарушение пищеварения, спазм в желудке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Альтернативы майонеза: чем заправлять салаты летом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

На последние деньги создали памятник известному гетману - фото

Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека

ЕС открыли для украинцев

В Европе встали на защиту украинского языка

На автогонках погибли сотни людей

Активиста обвинили в умышленном убийстве нападавшего

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 15309
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 9622
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 7389
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3294
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 3222
Красота
Привычки, чтобы получать от кофе больше пользы
Привычки, чтобы получать от кофе больше пользы Просмотров: 27
Стареть медленнее реально: шесть конкретных шагов
Стареть медленнее реально: шесть конкретных шагов Просмотров: 387
Поразить всех: как стильно выглядеть на пляже
Поразить всех: как стильно выглядеть на пляже
6
 Просмотров: 225
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
5
 Просмотров: 261
Идеальная фигура и длинные ноги: Леся Никитюк поражает стильными образами
Идеальная фигура и длинные ноги: Леся Никитюк поражает стильными образами
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
8
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
5
"Слуги народа" назвали проблему номер один
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
4
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
2
Історія з курткою
Голосов: 28
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть