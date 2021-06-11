Альтернативы майонеза: чем заправлять салаты летом

Сейчас существуют различные виды масел, которыми можно заправлять салаты. Фото: pixabay

Лето - это пора для свежих и полезных салатов из зелени и других овощей.

Заправки для них следует выбирать не из майонеза, а более полезные, рассказала диетолог Нурия Дианова.

Она объясняет, что майонез содержит консерванты, которые негативно влияют на здоровье. Лучше заменить его сметаной, она является натуральным полезным продуктом и подходит для овощных и фруктовых салатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие орехи лучше всего влияют на организм

Сейчас существуют различные виды масел, которыми можно заправлять салаты. Можно попробовать, например, из виноградных косточек, льняное, или грецкого ореха.

Следует выбирать масло, которое является наиболее ароматным. Это означает, что оно точно содержит витамины А и Е. Хранить салаты долго не надо. Их следует готовить перед приемом пищи так, чтобы хватило на один раз.

Руккола - это пряная трава с полезными свойствами, которая может добавить вкус и аромат овощам. Но ее можно есть не всем людям, некоторым стоит отказаться. У людей иногда может быть аллергия на рукколу. Проявляется как спазм в горле, отек слизистой, нарушение пищеварения, спазм в желудке.