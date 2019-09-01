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понедельник, 02 сентября 2019 01:35

7 вещей, которые влияют на размер груди
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Cуществует множество факторов, которые могут повлиять на размер груди. Многие изменения связаны с уровнем гормонов, но кроме этого на размер груди может повлиять потребление кофе, изменения веса, питание и физическая активность.

Но что на самом деле, влияет на размер груди?

1. Генетика

 

Размер груди - это сочетание генетических и внешних факторов. У некоторых людей есть предрасположенность к большой груди. Кроме того, если мы полнеем, грудь тоже становится больше.

Гены определяют основные параметры груди, но не фактический размер. Так, например, генетическая предрасположенность влияет на обвисание груди, ее объем и форму. Но размер груди может меняться в течение жизни. Это не значит, что, если у вашей мамы и у сестры был третий размер, у вас обязательно будет такой же. Однако вероятность намного выше, чем у женщины, которая родилась в семье, где был преимущественно первый размер груди.

2. Тренировки

В общем вряд ли заметите какие-то метаморфозы со своей грудью, даже если будете заниматься интенсивной физической активностью с поднятием тяжестей. Все дело в том, что молочная железа расположена поверх пекторальной мышцы, не являясь ее частью.

 

Грудь в основном состоит из жира, и если женщина набирает вес, ее грудь также может стать больше. Многие представительницы прекрасного пола сетуют на то, что при потере веса грудь худеет первой. Это связано с тем, что во время упражнений сжигается жировая ткань.

Многие считают, что можно бесконечно качать мышцы, находящиеся под грудью, и это никак не отразится на ее форме и размерах. Хотя сами упражнения не увеличивают грудь, тренировка пекторальных мышц может создать иллюзию большей и более упругой груди.

Отжимания, жим лежа, разводка на грудь - основные упражнения, укрепляющие пекторальные мышцы.

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3. Интимная близость

Удовольствие, которое мы испытываем во время близости, также временно увеличивает размер груди. Во время возбуждения повышается частота сердечных сокращений, что усиливает кровоток к различным частям нашего тела, включая грудь. Благодаря этому грудь кажется полнее и больше, хотя этот эффект скоротечный - грудь после близости вернется к обычным размерам.

4. Продукты фитоэстрогены

 

Специалисты утверждают, что некоторые продукты влиют на размер женской груди.

Во время переходного периода уровень эстрогена у девочек повышается, что приводит к росту груди. По окончании переходного периода уровень гормонов нормализуется, и грудь остается практически одного размера на всю жизнь.

Так как эстроген способствует росту груди, продукты, содержащие аналог эстрогена, попадая в организм, также могут влиять на размеры груди.

Фитоэстрогены - химические вещества растительного происхождения, которые крепятся к клеткам рецепторам эстрогена и ведут себя подобно этому гормону. К фитоэстрогенам относятся: тофу, зеленые соевые бобы, соя, семена подсолнечника, а также льняное семя. Морковь и свекла также содержат фитоэстрогены. Но их рекомендуется потреблять в умеренном количестве, так как еще не до конца известно о побочных эффектах потребления большого количества фитоэстрогенов.

5. Лавандовое масло

 

Исследователи обнаружили, что лавандовое масло, которое часто добавляют в мыло, шампуни и стиральные порошки может вызвать аномальный рост груди.

Так, например, у девочек с преждевременным развитием груди до 8-ми лет симптомы роста груди прекращались после того, как они переставали пользоваться продуктами, содержащими лавандовое масло.

Известно, что лавандовое масло и масло чайного дерева имитируют свойства эстрогена и блокируют тестостерон. Ученые считают, что эти эфирные масла обладают антиандрогенными свойствами, что объясняет рост груди.

6. Противозачаточные средства

 

Противозачаточные таблетки могут повлиять на размер груди. Когда оральные контрацептивы только появились, содержание эстрогена в них было очень высоким, из-за чего грудь женщин значительно увеличивалась.

Современные средства содержат лишь пятую часть тех гормонов, которые были изначально, поэтому эффект не так заметен. Тем не менее, совершенно нормально, если вы заметите небольшое увеличение груди, когда только начинаете пользоваться гормональными средствами. Это связано главным образом с тем, что эстроген ведет к большей задержке жидкости в организме.

7. Кофеин

Исследователи обнаружили, что чрезмерное потребление кофе может приводить к уменьшению размеров груди.

Если вы выпиваете не больше одной-двух чашечек кофе в день, то это вряд ли отразиться на размере бюста. Однако у женщин, потребляющих больше трех чашек кофе ежедневно, грудь была в среднем на 17 процентов меньше, чем у тех, кто не испытывал пристрастия к этому напитку..

Ученые утверждают, что почти у половины женщин присутствует генетическая мутация, связывающая потребление кофе с объемом груди.

Возможно, это связано с тем, что кофе влияет на женский половой гормон эстроген. Однако у кофе есть и свои преимущества. Так, например, исследователи выяснили, что он снижает риск развития рака груди.

Согласно исследованиям, только 20 процентов мужчин смотрит на лицо женщины, когда видят ее в первый раз. Голодные мужчины предпочитают большую грудь. В тоже время, мужчины, предпочитающие маленькую грудь, обладают большей финансовой стабильностью.

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