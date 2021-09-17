25 финалисток "Мисс Украина 2021" будут бороться за корону стоимостью $3 млн

Фото: @missukraine_official

Организаторы национального конкурса красоты "Мисс Украина 2021" официально представили 25 финалисток.

Мероприятие состоялось 16 сентября, передает УНИАН.

Финальное шоу пройдет в национальном дворце "Украина" в октябре.

Победительница конкурса получит корону из белого золота с драгоценными камнями - 27 сапфирами и 1250 бриллиантами. Стоимость украшения на мировом ювелирном рынке $3 млн. Драгоценность создал ювелир Джейкоб Арабо.

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"Это долгожданное событие, которое команда "Мисс Украина" ждала 22 месяца. За этот период воплотили невероятное количество идей и много чего сделали", - прокомментировали организаторы конкурса.

25 красавиц отобрали из 20 тыс. анкет. Впервые в истории конкурса провели открытые кастинги в Одессе, Харькове, Львове и Киеве.

Конкурс красоты "Мисс Украина", которому исполняется 30 лет, состоится в октябре во дворце "Украина". В текущем году бюджет конкурса увеличен до 1 млн грн. Все участницы будут награждены ценными призами. Победительница конкурса представит страну на "Мисс Вселенная" в Пуэрто-Рико.