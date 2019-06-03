ЗАЗ выпустит новый автобус

Автор: ЗАЗ ЗАЗ А08

Запорожский автомобилестроительный завод презентовал автобус малого класса А08.

Салон нового автобуса "ЗАЗ А08" сможет вместить 28 человек. Максимальное количество пассажиров - 43, сообщается на сайте АвтоЗАЗ.

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Автобус, в первую очередь, предназначен для пригородных перевозок. Кроме этого, планируют создать и школьную модификацию.

Автор: ЗАЗ ЗАЗ А08

Фонд государственного имущества выставил на аукцион часть активов АвтоЗАЗ. Среди имущества: машиностроительный, инструментальный, ремонтно-механический, автоматически-механический цеха и административно-бытовой корпус.