Студенты построили пикап для Skoda

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Группа студентов, сотрудничая с автомобилестроительной компанией Skoda, создала двухдверный пикап Mountiaq на базе чешского SUV-а SKODA Kodiaq.

Колесная база пикапа составляет 2788 миллиметра. Машина оснащена бензиновым силовым агрегатом 2.0 TSI. Мощность двигателя - 190 лошадиных сил. Для первого официального представления автомобиля транспортное средство оборудуют 17-дюймовыми дисками Rockstar. Другие характеристики Mountiaq разработчики пока держат в тайне.

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Для того чтобы получить согласованную версию пикапа, 35 студентов около двух тысяч часов работали, чтобы достичь нужного уровня. Пикап Mountiaq был зачислен как их выпускная работа. Это уже шестая машина, созданная студентами для Skoda.

Такие проекты свидетельствуют об интересе автопроизводителя к созданию новых моделей. Запустит ли Skoda пикапа в серийное производство пока неизвестно.

Новый концепт чешская компания представит на одном из ближайших автошоу, - сообщили на сайте tsn.ua.

Показали первый электромобиль Skoda. 23 мая на спецмероприятий в Братиславе дебютвав первый электромобиль Skoda Citigo.