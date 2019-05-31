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Ferrari за 17 миллионов станет самым мощным гиперкаром марки

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Ferrari за 17 миллионов станет самым мощным гиперкаром марки
Ferrari за 17 миллионов станет самым мощным гиперкаром марки. Фото: youtube.com

Компания Ferrari выпустит новый гибридный гиперкар с тремя электромоторами. Авто станет самой мощной моделью марки.

Машину оснастят тремя электрическими двигателями и V-образным 8-цилиндровым топливным силовым агрегатом. ДВС от F8 Tributo имеет "конный" потенциал на 1000 единиц.

Ожидается, что гибридная установка новой Ferrari будет реализована по типу Honda NSX: два электромотора установят на передней оси, а третий встроят между 3,9-литровым твин-турбо двигателем и трансмиссией.

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Такая схема расположения силовых агрегатов призвана реализовать полный привод с независимым распределением крутящего момента между передними колесами.

Это Ferrari, стало самой мощной дорожной моделью итальянской марки. Прогнозируют, что автомобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за две секунды.

Машина будет стоить около 600 тыс. евро, сообщили на tsn.ua.

BMW выпустил новый гибридный кроссовер.

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