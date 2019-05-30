BMW выпустил новый гибридный кроссовер

BMW X1 получил гибридную версию. Фото: tsn.ua

После рестайлинга компактный кроссовер BMW X1 получил гибридную версию.

Обновленный X1 оснастят двухлитровым 123-сильным двигателем и электромотором. Электрический силовой агрегат позволит проехать на одном заряде аккумулятора до 50 км. Электрическая силовая установка будет подключена к задней оси и выдавать мощность около 95 л.с.

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В обновленного BMW X1 изменился дизайн бамперов. Машина оснащена новой фирменной решеткой радиатора. Оптика тоже изменилась.

На кроссовере появился набор новых колесных дисков. Также производитель расширил палитру цветов для немецкого гибрида. Между тем, авто оснастят новым мультимедийным пакетом.

Модель получит название xDrive25e. Машину планируют запустить в продажу в марте 2020 года, сообщили на сайте tsn.ua

Компания BMW расширит линейку своих электрифицированных автомобилей. Первым протестовали седан i4.