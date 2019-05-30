Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке

Показали видео, как менялся рынок электромобилей Фото: Дром

В сети показали видео, на котором менялся рынок электрических и гибридных автомобилей Америки за последние 7 лет.

Видео начали показывать с 2012-го. На тот период самыми популярными машинами были Chevrolet Volt, Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV, гибрид Toyota Prius и электрический Ford Focus, сообщает YouTube-канал ACM Gaming.

Резкие изменения произошли уже в следующем году. Так, электромобиль Tesla Model S в то время занял четвертое среди 11 мест в рейтинге. То же место он занял и 2014-го.

В начале 2015-го лидерами оставались Chevrolet Volt, Nissan Leaf и гибрид Toyota Prius. В этот период все продажи электромобилей выросли и Model S удалось продать 38 тыс. машин.

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2016-го Model S переместилась на 3 строчку. Кроме этого, в рейтинге начала подниматься и Model X.

2017-го Tesla Model S заняла второе место. От первой позиции отделяли 15 тыс. электромобилей.

2018-го Tesla заняла 1 место, однако это была Model 3. В этом году электромобиль укрепил свою позицию лидера. На 2 месте осталась Model S, а третье принадлежит Chevrolet Volt. Следующим идет Nissan Leaf, а замыкает "пятерку" Model X.

В начале мая на дорогах Америки впервые заметили прототип новой модели Tesla Model Y, презентация которой состоялась 15 апреля в Калифорнии.