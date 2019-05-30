В Германии на маршруты выходят самоходные автобусы

В немецком городе Монгайм-на-Рейне осенью этого года должны выйти на маршрут самоуправляемые электрические автобусы.
Администрация населенного пункта планирует с осени 2019 запустить в эксплуатацию маршрут общественного транспорта с самоуправляемыми автобусами.
"Автобусы должны курсировать между старым городом и главным вокзалом. Протяженность линии составит около двух километров, и она, по замыслу администрации города, должна стать вспомогательным звеном в работе "классических" автобусных маршрутов ", - сообщил бургомистр Даниэль Циммерманн.
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Самоходные автобусы будут небольшими. Они рассчитаны на 11 пассажиров. Благодаря небольшому размеру, им будет легче передвигаться по узким улицам старой части Монгайма.
Четырехметровые автобусы с электрическим приводом будут полностью автоматизированы. Но в салоне будет находиться оператор транспорта. Он, не будет иметь возможности управлять машиной, из-за отсутствия руля, но сможет активировать защитный механизм в случае чрезвычайной ситуации.
Стоимость проекта составила более 2 млн евро. 90% профинансирует федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Весной и летом этого года в городе должно состояться тестирование нового транспорта.
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