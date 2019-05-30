В Германии на маршруты выходят самоходные автобусы

 
Ексклюзивы
1/5
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Просмотров: 954
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2052
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1116
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 486
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6579
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 6966
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2205
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3609
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4464
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4878
Фото
Все фото
12
7
5
11
10
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
470 км на одной зарядке и &quot;сотня&quot; за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
470 км на одной зарядке и "сотня" за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
Космическую Tesla Rоadster Илона Маска привезли в Киев
Космическую Tesla Rоadster Илона Маска привезли в Киев
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
Видео
Все видео
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Интервью
1/5
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 306
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2052
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 13815
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2205
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 702
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1719
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
четверг, 30 мая 2019 11:55

В Германии на маршруты выходят самоходные автобусы

  Комментировать
В Германии на маршруты выходят самоходные автобусы
В немецком городе Монгайм-на-Рейне осенью этого года должны выйти на маршрут самоуправляемые электрические автобусы. Фото: dw.com

В немецком городе Монгайм-на-Рейне осенью этого года должны выйти на маршрут самоуправляемые электрические автобусы.

Администрация населенного пункта планирует с осени 2019 запустить в эксплуатацию маршрут общественного транспорта с самоуправляемыми автобусами.

"Автобусы должны курсировать между старым городом и главным вокзалом. Протяженность линии составит около двух километров, и она, по замыслу администрации города, должна стать вспомогательным звеном в работе "классических" автобусных маршрутов ", - сообщил бургомистр Даниэль Циммерманн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электробусы нефтяному рынку вредят больше, чем электрокары: исследование

Самоходные автобусы будут небольшими. Они рассчитаны на 11 пассажиров. Благодаря небольшому размеру, им будет легче передвигаться по узким улицам старой части Монгайма.

Четырехметровые автобусы с электрическим приводом будут полностью автоматизированы. Но в салоне будет находиться оператор транспорта. Он, не будет иметь возможности управлять машиной, из-за отсутствия руля, но сможет активировать защитный механизм в случае чрезвычайной ситуации.

Стоимость проекта составила более 2 млн евро. 90% профинансирует федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Весной и летом этого года в городе должно состояться тестирование нового транспорта.

Львовский электробус Электрон Е19101 проехал более 300 км без подзарядки. Самостоятельно добрался в Каменец-Подольский, для участия в форуме экологического транспорта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Германии на маршруты выходят самоходные автобусы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Глыба мусора забрала жизни 4 человек

Запретили ввозить украинское книги

Порошенко дал урок Зеленскому и преемникам

Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

В подземном переходе удушились люди

Чем закончилась история о черной кассе Партии регионов

Саакашвили получил должность

Патрульные полицейские пересели на катера

5 главных причин появления пивного живота

Самое читаемое
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 49882
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 27604
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 21969
Коломойский сказал, кто заменит Супрун
Коломойский сказал, кто заменит Супрун 1 Просмотров: 14833
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 13806
Авто
Автомобильная мафия не спит: Киев бьет рекорды по количеству угонов
Автомобильная мафия не спит: Киев бьет рекорды по количеству угонов Просмотров: 180
Электробусы нефтяному рынку вредят больше, чем электрокары: исследование
Электробусы нефтяному рынку вредят больше, чем электрокары: исследование Просмотров: 963
Fiat Chrysler платит миллионы, чтобы не создавать электрокары
Fiat Chrysler платит миллионы, чтобы не создавать электрокары Просмотров: 693
Наглому герою парковки разрисовали автомобиль
Наглому герою парковки разрисовали автомобиль Просмотров: 522
Google запустит завод для строительства беспилотников
Google запустит завод для строительства беспилотников 2 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
12
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
4
Турчинов ответил на реваншистскую атаку Шуфрича
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
3
"Мы испуганы" - Кравчук высказался за диалог с Россией
Голосов: 11922
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua