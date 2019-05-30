В Германии на маршруты выходят самоходные автобусы

В немецком городе Монгайм-на-Рейне осенью этого года должны выйти на маршрут самоуправляемые электрические автобусы. Фото: dw.com

В немецком городе Монгайм-на-Рейне осенью этого года должны выйти на маршрут самоуправляемые электрические автобусы.

Администрация населенного пункта планирует с осени 2019 запустить в эксплуатацию маршрут общественного транспорта с самоуправляемыми автобусами.

"Автобусы должны курсировать между старым городом и главным вокзалом. Протяженность линии составит около двух километров, и она, по замыслу администрации города, должна стать вспомогательным звеном в работе "классических" автобусных маршрутов ", - сообщил бургомистр Даниэль Циммерманн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электробусы нефтяному рынку вредят больше, чем электрокары: исследование

Самоходные автобусы будут небольшими. Они рассчитаны на 11 пассажиров. Благодаря небольшому размеру, им будет легче передвигаться по узким улицам старой части Монгайма.

Четырехметровые автобусы с электрическим приводом будут полностью автоматизированы. Но в салоне будет находиться оператор транспорта. Он, не будет иметь возможности управлять машиной, из-за отсутствия руля, но сможет активировать защитный механизм в случае чрезвычайной ситуации.

Стоимость проекта составила более 2 млн евро. 90% профинансирует федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Весной и летом этого года в городе должно состояться тестирование нового транспорта.

Львовский электробус Электрон Е19101 проехал более 300 км без подзарядки. Самостоятельно добрался в Каменец-Подольский, для участия в форуме экологического транспорта.