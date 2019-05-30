Электробусы нефтяному рынку вредят больше, чем электрокары: исследование

В Шэньчжэне электрические автобусы полностью заменили топливные. Фото: greenbiz.com

Крупногабаритный транспорт в целом в мире потребляет меньше топлива по сравнению с легковушками.

Результаты нового исследования Bloomberg NEF свидетельствуют, что электрические автобусы будут экономить около 300 тыс. баррелей нефти в мире. Это в три раза превышает экономию от электрокаров.

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Поскольку электробусы потребляют меньше всех топлива в мире, то и вреда от такого транспорта значительно меньше, чем от легковых авто.

Издание отмечает, что лидер по количеству электробусов на дорогах - Китай. В стране более 100 городов, имеющих население более миллиона жителей, а автобусы у них - главное средство передвижения.

В Шэньчжэне расположена штаб-квартира китайского производителя автотранспорта BYD. Там электрические автобусы полностью заменили топливные. В городе эксплуатируется более 16 тыс. электробусов. Это больше, чем в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Нью-Джерси, Чикаго и Торонто вместе взятых, сообщили на сайте tsn.ua.

Запорожский автозавод ЗАЗ работает над созданием электрического автобуса. Известно, что электрический автобус ЗАЗ построят на базе ZAZ A10. ZAZ A10 - двухдверный, рассчитан на перевозку 60 человек (20 сидячих мест).