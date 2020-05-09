Запорожский завод выпустил три популярные модели Opel

В этот день в 2003 году с конвейера на Запорожском автозаводе сошли первые экземпляры новых моделей Opel - Corsa, Astra и Vectra.

Opel Vectra - среднеразмерные четырех-пятидверные пятиместные легковые седаны, лифтбеки и универсалы немецкой компании Opel. Первые модели начали создавать еще в 1988 году, однако в Украине их производство началось только в 2003-м, и это уже было третье поколение авто. Закончили их выпускать в 2008 году.

Третье поколение Opel Vectra С не имеет вообще ничего общего со своими старшими братьями, как по дизайну, так и по технологической части. Новинка вобрала в себя все возможные новые технологии и системы. Модель получила систему контроля тормозных усилий (CBC), систему стабилизации нового - третьего поколения (ESP), интерактивную систему управления (IDS), а также новую 5-ступенчатую автоматическую коробку передач с возможностью быстрого переключения - Active Select. Opel Vectra C получила бензиновые двигатели пяти модификаций. Наименьший - объемом 1,8 литра имел мощность 122 л.с., следующий по объему - 2,2 литра имел две модификации, одна с турбонагнетателем (190 л.с.), а вторая, без него - мощностью 147 сил. Два мощных двигателя имели объем 2,6 литра и 3,2 литра. Последний имел мощность 211 сил и был заменен на более новый двигатель после рестайлинга. Новый двигатель имел объем 2,8 литра и мощность 250 л.с. Есть также три дизельных двигателя объемом 2,0 л, 2,2 л и 3,0 литра.

Интерьер автомобиля - простой и очень практичный, без особых дизайнерских изысков. Внутри автомобиль просторный и вместительный, что делает его идеальным вариантом для семейного использования.

Автор: Rudolf Stricker Opel Vectra С GTS лифтбек

Opel Corsa изготавливают с 1982 года. Это компактные хэтчбеки малого класса. В Украине начали сразу с третьего поколения С. Авто получили капот, разделенный гранью на две половинки. Позади - вертикальные фонари, занявшие места на стойках кузова. Обновленный передок с массивными решетками радиатора и резко очерченными миндалевидными фарами придает Corsa третьего поколения более агрессивный и динамичный вид.

Производитель предложил на выбор двигатели различных объемов и мощностей: от скромного трехцилиндрового бензинового двигателя объемом 1 литр мощностью 58 л.с. к двигателю объемом 1,8 литра и мощностью 125 л.с.

Автор: Alexander Migl Opel Corsa F

Opel Astra - компактные автомобили, пришедшие на смену компактным автомобилям Opel Kadett. Opel Astra второго поколения предлагалась с тремя типами кузовов: два хэтчбека и универсал. Седан появился только через год. Кузов новой модели отличался отличной аэродинамикой, а также значительно возросла его прочность. Безопасность обеспечивают ремни безопасности, четыре подушки безопасности (две фронтальные и две боковые - (опция), спрятанные в спинках передних сидений). По заказу было возможно получить 6 подушек безопасности (дополнительные шторки Air bag в крыше).

Автор: Alexander Migl Opel Astra

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На небе заметили гидроплан, сконструированный украинцем

За первый квартал 2020 украинское автопроизводство уменьшилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года