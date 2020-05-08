Украинское автопроизводство уменьшилось на 24%

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 243
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 153
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2097
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2367
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2079
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1926
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1656
Фото
Все фото
5
4
9
3
4
Анонсировали мощный кроссовер-электрокар Skoda Enyaq iV
Анонсировали мощный кроссовер-электрокар Skoda Enyaq iV
Выставили на продажу 30-летний Opel Combo, модифицированный в духе Lamborghini
Выставили на продажу 30-летний Opel Combo, модифицированный в духе Lamborghini
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
В лесу нашли ретро-автомобиль
В лесу нашли ретро-автомобиль
Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover
Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover
Видео
Все видео
С ковбоями на панели и мизерным пробегом - Антон Мухарский продает советский "Кадиллак"
С ковбоями на панели и мизерным пробегом - Антон Мухарский продает советский "Кадиллак"
Разгоняется до 500 км/ч: представили самый быстрый гиперкар в мире
Разгоняется до 500 км/ч: представили самый быстрый гиперкар в мире
"Отаман 6х6": в Украине создали уникальный бронетранспортер
"Отаман 6х6": в Украине создали уникальный бронетранспортер
Украинский автопроизводитель создает первый электробус: показали интересное видео
Украинский автопроизводитель создает первый электробус: показали интересное видео
McLaren запускает собственное моторшоу
McLaren запускает собственное моторшоу
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 153
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2097
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1719
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1215
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3798
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 117
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
пятница, 08 мая 2020 21:54

Украинское автопроизводство уменьшилось на 24%

  Комментировать
Украинское автопроизводство уменьшилось на 24%
За первый квартал 2020 года украинское автопроизводство уменьшилось на 24%. Фото: Reuters

За первый квартал 2020 украинское автопроизводство уменьшилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года,

Об этом сообщает Укравтопром.

1424 автомобили были выпущены в течение января-апреля текущего года. 59 единиц произведено в апреле, что на 58% меньше, чем в апреле 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС придумали, как максимально перейти на экологичные автомобили

Из общего количества изготовленных авто, количество легковых автомобилей составляет 1238 штук, коммерческих - 12 штук, автобусов - 174 штуки.

Отмечается, что завод Еврокар сформировал всю статистику месяца. На нем в апреле было собрано 59 автомобилей Skoda. Относительно прошлого года, выпуск автомобилей на Еврокаре в апреле уменьшился на четверть.

Из-за пандемии коронавируса автопроизводство в мире сократится на 20%. Это примерно 20 млн. выпущенных автомобилей по сравнению с прошлым годом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинское автопроизводство уменьшилось на 24%». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Уменьшала шум и повышала комфорт: история резиновой камеры для колес

На небо впервые в истории вылетел конвертоплан

Первый в мире дирижабль пролетел невиданное расстояние

Самое читаемое
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 19530
&quot;Я миллионер. Мне п***й&quot;: 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
 Просмотров: 11592
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
12
 Просмотров: 11466
Настя Каменских в нежной белом платье поделилась самым главным в жизни
Настя Каменских в нежной белом платье поделилась самым главным в жизни
7
 Просмотров: 7947
В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв
В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв
 Просмотров: 7749
Авто
Уменьшала шум и повышала комфорт: история резиновой камеры для колес
Уменьшала шум и повышала комфорт: история резиновой камеры для колес
 Просмотров: 288
На небо впервые в истории вылетел конвертоплан
На небо впервые в истории вылетел конвертоплан
 Просмотров: 504
Первый в мире дирижабль пролетел невиданное расстояние
Первый в мире дирижабль пролетел невиданное расстояние
 Просмотров: 144
Анонсировали мощный кроссовер-электрокар Skoda Enyaq iV
Анонсировали мощный кроссовер-электрокар Skoda Enyaq iV
5
 Просмотров: 774
Выставили на продажу 30-летний Opel Combo, модифицированный в духе Lamborghini
Выставили на продажу 30-летний Opel Combo, модифицированный в духе Lamborghini
4
 Просмотров: 1548
Больше всего комментируют
8
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
6
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
4
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
3
Известные спортсмены попали в базу "Миротворца"
2
Останні листи
Голосов: 14547
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua