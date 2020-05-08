За первый квартал 2020 года украинское автопроизводство уменьшилось на 24%. Фото: Reuters

За первый квартал 2020 украинское автопроизводство уменьшилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года,

Об этом сообщает Укравтопром.

1424 автомобили были выпущены в течение января-апреля текущего года. 59 единиц произведено в апреле, что на 58% меньше, чем в апреле 2019 года.

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Из общего количества изготовленных авто, количество легковых автомобилей составляет 1238 штук, коммерческих - 12 штук, автобусов - 174 штуки.

Отмечается, что завод Еврокар сформировал всю статистику месяца. На нем в апреле было собрано 59 автомобилей Skoda. Относительно прошлого года, выпуск автомобилей на Еврокаре в апреле уменьшился на четверть.

Из-за пандемии коронавируса автопроизводство в мире сократится на 20%. Это примерно 20 млн. выпущенных автомобилей по сравнению с прошлым годом.