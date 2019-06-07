Запорожье будет производить МАЗы

Запорожские МАЗы будут комплектовать самосвальными кузовами компании Egritech, которые производят в Прилуках. Фото: autoconsulting.com.ua

На Запорожском автомобильном заводе начнут производить грузовика МАЗ.

Это будет не просто крупноузловая сборка из белорусских комплектующих. Часть деталей будет заменена элементами украинского производства.

Запорожские МАЗы будут комплектовать самосвальными кузовами компании Egritech, которые производят в Прилуках.

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Менять логотип на грузовиках запорожской сборки не планируют. Машины будут носить типичный знак "МАЗ" и на них будут распространяться все гарантийные обязательства, как и на технику белорусского производства.

Это уже не первый проект МАЗа в Украине. На черкасском заводе ГП АСЗ №2 "Богдан Моторс" уже собирают грузовики армейских моделей.

Новый проект позволит выполнить критерии государственной программы компенсации техники для сельского хозяйства.

Продавать запорожские МАЗы будут по всей дилерской сети бренда в Украине, - сообщили на autoconsulting.com.ua.

Запорожский автомобилестроительный завод презентовал автобус малого класса А08.

Салон нового автобуса "ЗАЗ А08" сможет вместить 28 человек. Максимальное количество пассажиров - 43.