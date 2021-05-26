Зачем нужна шумоизоляция автомобиля

Шумоизоляция – это первый шаг качественного тюнинга автомобиля. Это отделка разных его частей специально предназначенными для этого материалами, которые значительно снижают внешние и внутренние шумы.
Шумоизоляция улучшает сам процесс вождения, поскольку назойливые скрипы больше не раздражают водителя. Дополнительный эффект от обесшумки – это повышение пассивной безопасности. На материалы шумоизоляции не влияет коррозия, поэтому металлический кузов не будет так быстро разрушаться.
Она нужна не только для того, чтобы снизить уровень шумов в салоне, но и для создания мощной акустической системы, положительно влияет на качество работы динамиков. Даже недорогая аудиосистема звучит лучше, если в автомобиле установлена хорошая шумоизоляция!
Качественная обесшумка – это SQA TEAM
Шумоизоляция автомобиля от SQA TEAM – это наиболее выгодное решение вопроса с комфортом! Мы осуществляем все виды шумоизоляции авто:
• частичную, которая позволяет обесшумить один или несколько элементов;
• полную – для достижения полноценной звукоизоляции автомобиля.
К процессу монтажа обесшумки мы всегда подходим комплексно. Одновременно используем и материалы для снижения шума, и материалы, убирающие все вибрации. Такая технология позволяет добиться наилучшего результата! Мы выбираем материалы на основе вспененного полиэтилена – они лучше всего подходят для шумоизоляции авто. Это лёгкий материал, который повторяет форму кузова, не впитывает влагу и не разрушается под воздействием внешней среды. Для обесшумки двигателя мы используем только те материалы, которые выдерживают большие температуры и не загораются. Более детально о процессе шумоизоляции авто можно узнать на нашем сайте https://sqateam.com.ua/ru/.
Мы выполняем шумоизоляцию любого элемента автомобиля, который создаёт неприятный шум:
• обесшумка капота – убирает шумы мотора, утепляет двигатель в зимний период, что позволяет автомобилю быстрее прогреться;
• шумоизоляция дверей – значительно улучшает звучание аудиосистемы;
• шумоизоляция крыши и потолка – хорошо убирает звуки дождя и общий шум при передвижении по трассе;
• шумоизоляция пола – уменьшает грохот во время езды, звуки от ударов камней из-под колёс по днищу;
• шумоизоляция колёсных арок – один из главных видов обесшумки, поскольку колёсная система передаёт в салон больше всего шума.
Частичная или полная шумоизоляция – это простое и быстрое решение проблемы раздражающих звуков в салоне авто! Мы проводим такие работы быстро и качественно, позволяя существенно снизить уровень шумов даже на самой оживлённой трассе. После такой процедуры ваш автомобиль станет тихим и уютным, в нём будет удобно ездить по любым дорогам!
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