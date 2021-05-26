Зачем нужна шумоизоляция автомобиля

Шумоизоляция – это первый шаг качественного тюнинга автомобиля. Это отделка разных его частей специально предназначенными для этого материалами, которые значительно снижают внешние и внутренние шумы.

Шумоизоляция улучшает сам процесс вождения, поскольку назойливые скрипы больше не раздражают водителя. Дополнительный эффект от обесшумки – это повышение пассивной безопасности. На материалы шумоизоляции не влияет коррозия, поэтому металлический кузов не будет так быстро разрушаться.

Шумоизоляция улучшает процесс вождения

Она нужна не только для того, чтобы снизить уровень шумов в салоне, но и для создания мощной акустической системы, положительно влияет на качество работы динамиков. Даже недорогая аудиосистема звучит лучше, если в автомобиле установлена хорошая шумоизоляция!

Качественная обесшумка – это SQA TEAM

Шумоизоляция автомобиля от SQA TEAM – это наиболее выгодное решение вопроса с комфортом! Мы осуществляем все виды шумоизоляции авто:

• частичную, которая позволяет обесшумить один или несколько элементов;

• полную – для достижения полноценной звукоизоляции автомобиля.

Шумоизоляция улучшает процесс вождения

К процессу монтажа обесшумки мы всегда подходим комплексно. Одновременно используем и материалы для снижения шума, и материалы, убирающие все вибрации. Такая технология позволяет добиться наилучшего результата! Мы выбираем материалы на основе вспененного полиэтилена – они лучше всего подходят для шумоизоляции авто. Это лёгкий материал, который повторяет форму кузова, не впитывает влагу и не разрушается под воздействием внешней среды. Для обесшумки двигателя мы используем только те материалы, которые выдерживают большие температуры и не загораются. Более детально о процессе шумоизоляции авто можно узнать на нашем сайте https://sqateam.com.ua/ru/.

Шумоизоляция улучшает процесс вождения

Мы выполняем шумоизоляцию любого элемента автомобиля, который создаёт неприятный шум:

• обесшумка капота – убирает шумы мотора, утепляет двигатель в зимний период, что позволяет автомобилю быстрее прогреться;

• шумоизоляция дверей – значительно улучшает звучание аудиосистемы;

• шумоизоляция крыши и потолка – хорошо убирает звуки дождя и общий шум при передвижении по трассе;

• шумоизоляция пола – уменьшает грохот во время езды, звуки от ударов камней из-под колёс по днищу;

• шумоизоляция колёсных арок – один из главных видов обесшумки, поскольку колёсная система передаёт в салон больше всего шума.

Шумоизоляция улучшает процесс вождения

Частичная или полная шумоизоляция – это простое и быстрое решение проблемы раздражающих звуков в салоне авто! Мы проводим такие работы быстро и качественно, позволяя существенно снизить уровень шумов даже на самой оживлённой трассе. После такой процедуры ваш автомобиль станет тихим и уютным, в нём будет удобно ездить по любым дорогам!