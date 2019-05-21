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вторник, 21 мая 2019 16:51

За Укравтодор возьмется крупнейшее агентство

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За Укравтодор возьмется крупнейшее агентство
"Укравтодору" поможет оптимизировать работу мировое агентство Фото:Последние новости в Украине и Мире

Укравтодор заключил соглашение с одной из крупнейших аудиторских компаний мира Deloitte для проведения анализа финансового и правового состояния агентства.

Таким образом, агентство поможет Укравтодору оптимизировать работу. Кроме этого, хотят привлекать больше частных компаний к сотрудничеству, сообщает глава Службы автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

"На основе выводов экспертов Deloitte в Укравтодоре планируют выбрать оптимальный путь для оздоровления компании и дальнейшего сотрудничества с подрядчиками", - сказал Славомир Новак

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Также добавил, что в будущем планируют привлечь для ремонта и содержания дорог как можно больше частных компаний.

За последние 2 года Укравтодор удерживал дороги международного значения в 11 областях практически за счет частных компаний. Поэтому в перспективе содержание дорог по такой схеме будет увеличиваться.

В Черниговской области Укравтодор отказался принимать у подрядчика восстановленную дорогу, которую ремонтировали во время дождя. Причиной для отказа стала жалоба местного жителя о ненадлежащем ремонт трассы. Мужчина опубликовал фотографии и видео, на которых видно, что дорожники асфальтируют залитые водой выбоины.

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