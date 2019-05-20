Назвали трассу, на которой украинцы чаще всего попадают в ДТП

На участке трассы между селами Чабаны и Вита-Почтовая произошла 71 авария. Фото: dniprograd.org

В 2018 году лидером по количеству дорожно-транспортных происшествий в Украине стала трасса Киев-Одесса. Об этом свидетельствуют данные департамента патрульной полиции Национальной полиции, передает УНН.

Так, на участке трассы между селами Чабаны и Вита-Почтовая произошла 71 авария.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На дорогах Украины станет меньше грузовиков

В то же время, на дороге М-06 Киев-Чоп от с. Зубра в с. Солонка произошло 70 аварий, М-07 Киев-Ковель-Ягодин от г. Буча в с. Ворзель - 64, М-03 Киев-Харьков-Довжанский от с.Гора в г. Борисполь - 63, а на автодороге М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи от г. Бровары в с. Калиновка - 51.

Водители автомобилей с иностранной регистрацией в 2018 году стали виновниками 9 тысяч аварий в Украине.