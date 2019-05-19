Сколько аварий устроили евробляхари в прошлом году

Евробляхари стали виновниками 9000 аварий. Фото: "Апостроф"

Водители транспортных средств с иностранной регистрацией в 2018 году стали виновниками 9000 аварий.

Об этом сообщила начальник департамента информационного обеспечения, анализа и методологии страхования Моторно-транспортного страхового бюро Елена Машаро, передает autoconsulting.com.ua.

В прошлом году было заключено почти 409 000 договоров обязательного страхования по обеспечению ответственности иностранных транспортных средств на территории страны.

Из общего объема происшедших с такими автомобилями ДТП более 6,8 тыс. страховых случаев на сумму около 100 млн грн урегулированы по договорам внутреннего страхования, около 1 тыс. на сумму более 45 млн грн – по договорам международного страхования иностранных страховщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Только внедорожники ведущих брендов — какие машины покупают украинцы

Почти в 700 случаях иностранные автомобили не имели страхового обеспечения. Выплаты пострадавшим, имевшим действующие полисы обязательного страхования, были осуществлены за счет средств централизованного Фонда защиты потерпевших МТСБУ. Общая сумма таких выплат составила более 20 млн грн.

От 23 мая всех владельцев евроблях будут штрафовать на суммы до 170 тыс. грн. Полицейские будут иметь право останавливать и выписывать штраф владельцам нерастаможенных автомобилей.