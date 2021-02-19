За тонировку машин могут забрать права, но есть условия

По правилам, лобовое стекло должно пропускать 75% света, боковые - 70%. Фото: life.karpat.in.ua

В Украине водителей тонированных машин могут оштрафовать на 340 грн или забрать права. Чтобы установить нарушения, необходимо замерить светопропускную способность стекла специальным прибором тауметром.

"Прибор должен соответствовать стандартам, иметь документы на проверку, сертификацию. А самое главное, он должен быть внесен в официальный перечень приборов, которые разрешаются для этой проверки. Сегодня ни один такой прибор не внесен в официальный перечень МВД. Как, кстати, и приборы для измерения скорости. Не исключаю, что единичные случаи штрафов встречаются, но они надуманные, необоснованные и не могут быть технически подтверждены", - сказал частный адвокат Юрий Прохода, передает obozrevatel.com.

По словам адвоката, ответственность за неправильную тонировку в Кодексе об административных правонарушениях отдельным пунктом не прописана. Ее относят к нарушениям технической эксплуатации транспортных средств. Штраф за это - 340 грн на 1-й раз, лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев или арест на 5-10 суток - во 2-й.

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По информации адвоката, уже закуплены и будут работать на дорогах автомобили со специальным оборудованием, которые смогут проверять светопропускную способность стекла. Но как скоро это будет, и будет ли распространяться на легковые авто - пока информации нет.

Тонировать стекла автомобиля в Украине нельзя. Но важно, чтобы с улицы было видно водителя и пассажира, а из машины - путь. По правилам, лобовое стекло должно пропускать 75% света, боковые - 70%, к заднему стеклу особых требований нет. Зеркальная тонировка запрещена для всех.

Заказать и восстановить водительское удостоверение можно будет через приложение или портал "Дия". Кабмин принял соответствующее постановление на заседании 17 февраля.