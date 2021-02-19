За тонировку машин могут забрать права, но есть условия

 
Ексклюзивы
1/5
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 270
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 675
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 801
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1692
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1773
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 4248
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 783
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1134
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
20
4
10
7
12
Будет стоить более 6 млн грн - презентовали мощный спорткар
Будет стоить более 6 млн грн - презентовали мощный спорткар
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC обзавелся новыми модификациями
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC обзавелся новыми модификациями
До первой сотни менее чем за 4 с. - Porsche представил новый спорткар
До первой сотни менее чем за 4 с. - Porsche представил новый спорткар
Презентовали электромобиль в стиле ретро
Презентовали электромобиль в стиле ретро
Подарок за 90 млн грн: изготовили единственную версию элитного автомобиля
Подарок за 90 млн грн: изготовили единственную версию элитного автомобиля
Видео
Все видео
Разгон полета до 160 км/ч - показали уникальное авто-самолет
Разгон полета до 160 км/ч - показали уникальное авто-самолет
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
Интервью
1/5
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
1 Просмотров: 1278
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 243
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1773
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 243
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
пятница, 19 февраля 2021 10:39

За тонировку машин могут забрать права, но есть условия

  Комментировать
За тонировку машин могут забрать права, но есть условия
По правилам, лобовое стекло должно пропускать 75% света, боковые - 70%. Фото: life.karpat.in.ua

В Украине водителей тонированных машин могут оштрафовать на 340 грн или забрать права. Чтобы установить нарушения, необходимо замерить светопропускную способность стекла специальным прибором тауметром.

"Прибор должен соответствовать стандартам, иметь документы на проверку, сертификацию. А самое главное, он должен быть внесен в официальный перечень приборов, которые разрешаются для этой проверки. Сегодня ни один такой прибор не внесен в официальный перечень МВД. Как, кстати, и приборы для измерения скорости. Не исключаю, что единичные случаи штрафов встречаются, но они надуманные, необоснованные и не могут быть технически подтверждены", - сказал частный адвокат Юрий Прохода, передает obozrevatel.com.

По словам адвоката, ответственность за неправильную тонировку в Кодексе об административных правонарушениях отдельным пунктом не прописана. Ее относят к нарушениям технической эксплуатации транспортных средств. Штраф за это - 340 грн на 1-й раз, лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев или арест на 5-10 суток - во 2-й.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада повысила штрафы за нарушение правил дорожного движения

По информации адвоката, уже закуплены и будут работать на дорогах автомобили со специальным оборудованием, которые смогут проверять светопропускную способность стекла. Но как скоро это будет, и будет ли распространяться на легковые авто - пока информации нет.

Тонировать стекла автомобиля в Украине нельзя. Но важно, чтобы с улицы было видно водителя и пассажира, а из машины - путь. По правилам, лобовое стекло должно пропускать 75% света, боковые - 70%, к заднему стеклу особых требований нет. Зеркальная тонировка запрещена для всех.

Заказать и восстановить водительское удостоверение можно будет через приложение или портал "Дия". Кабмин принял соответствующее постановление на заседании 17 февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За тонировку машин могут забрать права, но есть условия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Чемпион мира забился в конвульсиях после Нокауту года

Арестовали бывшего премьер-министра Украины

Создали новую административную единицу

Возьмем силой то, что нам принадлежит по праву: появилось новое приветствие

Граждан США вывезли в лагеря

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 17676
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 13536
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 8118
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды Просмотров: 8055
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 7776
Авто
Дешевая растаможка и низкие штрафы за евробляхи - Рада поддержала законопроекты
Дешевая растаможка и низкие штрафы за евробляхи - Рада поддержала законопроекты Просмотров: 3411
Разгон полета до 160 км/ч - показали уникальное авто-самолет
Разгон полета до 160 км/ч - показали уникальное авто-самолет
 Просмотров: 405
Будет стоить более 6 млн грн - презентовали мощный спорткар
Будет стоить более 6 млн грн - презентовали мощный спорткар
20
 Просмотров: 243
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC обзавелся новыми модификациями
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC обзавелся новыми модификациями
4
 Просмотров: 234
От водителя до владельца автоконцерна: что нужно знать о Феррарі
От водителя до владельца автоконцерна: что нужно знать о Феррарі
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
5
Депутатам разрешили выступать на русском языке
4
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
Привид
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
Голосов: 15858
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть