В приложении "Дия" можно будет восстановить водительские права

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Заказать и восстановить водительское удостоверение можно будет через приложение или портал "Дия".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Правительство поддержало постановление о введении такой услуги через приложение "Дия" или через Единый государственный веб-портал электронных услуг", - написал премьер.

Кабмин принял постановление на заседании 17 февраля.

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В электронном кабинете водителя можно заказать услугу по:

- обмене водительского удостоверения, выданного лицу впервые, по истечении срока его действия - при условии совершения лицом в течение 2 лет со дня выдачи такого удостоверения не более 2 административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и несовершение им уголовного преступления;

- обмене водительского удостоверения в случае непригодности его для дальнейшего использования;

- обмене водительского удостоверения в случае изменения персональных данных владельца;

- получении водительского удостоверения взамен утраченного или похищенного.

Ранее Верховная Рада приравняла права в приложении "Дия" к бумажным.