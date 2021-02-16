Рада повысила штрафы за нарушение правил дорожного движения

За создание аварийной ситуации будут штрафовать на 3,4 тис. грн. Фото: unsplash

Минимальный штраф за наиболее распространенные нарушения на дороге подняли до 510 грн.

Верховная Рада во 2-м чтении приняла соответствующий законопроект. Документ поддержали 325 парламентариев

Взыскание в 510 грн ввели за непристегнутый ремень; отсутствие шлема у мотоциклиста; неосветленный номерной знак; разговор по телефону за рулем без гарнитуры; нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора.

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Также повысили штрафы за:

- побег с места дорожно-транспортного происшествия - с 255 до 3,4 тыс. грн;

- превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч - 1,7 тыс. грн;

- превышение скорости от 20 до 50 км/ч на 340 грн;

- если не пропустили "скорую" или полицию - с 510 до 680 грн.

За создание аварийной ситуации будут штрафовать на 3,4 тис. грн.

425 грн будут взимать за езду без прав. Если их нет вовсе, сумма составит 3,4 тыс. грн. Водителей, которые были лишены прав, будут штрафовать на 20,4 тыс. грн.

Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте повысили взыскания с 51 грн до 255 грн.

За нарушение ПДД велосипедистами штраф повысят до 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии, нужно будет оплатить 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.

С понедельника, 15 февраля, в Киеве заработает 1-я видеокамера, которая будет фиксировать движение автомобилей полосой общественного транспорта.