Выставили на продажу 30-летний Opel Combo, модифицированный в духе Lamborghini

Фото: autocentre.ua

В Днепре продают необычный Opel Combo 1990 года.

Этот 30-летний фургон доработали так, чтобы он выглядел эффектнее и нестандартно, сообщили в Автоцентр.

Внешне авто отдаленно напоминает Lamborghinі. Так у Opel дверцы в духе люксовой машины – на коммерческой модели это действительно редкость. С поднятыми дверцами Opel Combo смотрится очень оригинально.

Усиливают впечатление аэродинамический обвес, капот с воздухозаборником и низкопрофильная резина. В салоне установили спортивный руль, а под капотом видна распорка.

Продавец указал, что авто переведено на ГБО, а его пробег – 100 тыс. км. Продают Opel с необычным тюнингом за 1600 долларов.

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Несколько дней назад европейские СМИ распространили информацию о том, что японская компания Nissan уходит с европейского рынка. Уточнили, что бренд сосредоточится исключительно на рынках Японии, Китая, а также Северной Америки.