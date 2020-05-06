Volkswagen выпустит недорогие электромобили

Компания готовит новый дешевый электрокар. Фото: autogeek.com.ua

Volkswagen выпустит электромобили стоимостью до $22 тыс.

Авто выйдут под новым брендом, однако пока неизвестно, каким именно, сообщили в Аutogeek.

Электрокары будут базироваться на модифицированной версии платформы MEB от VW, которую производитель уменьшил до 3,96 м, чтобы сделать ее дешевле. Теперь ее стоимость составит менее 20 000 евро.

О том, что такие электромобили будут востребованы, свидетельствует невероятный спрос на модель e-up!, а именно 20 000 заказов.

На сегодня главный операционный директор Volkswagen Ральф Брандштаттер отметил, что концерн работает над моделью ID.1. Это будет самый маленький автомобиль в линейке Volkswagen из семи электрических моделей ID.

ID.1 будет доступен в двух различных модификациях с аккумуляторами на 24 кВт/ч и 36 кВт/ч. Вполне вероятно, что модель с батареей 24 кВт/ч может сделать ID.1 одним из самых доступных электромобилей.

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