Дрифт в 90: на Закарпатье бабушка оседлала Ford Mustang

90-летняя женщина из Закарпатья дрифтовала на настоящем Ford Mustang.
Сногсшибательные выкрутасы женщина совершила прямо в поле, сообщили в "Спецкоре" на канале "2+2".
Водительским инструктором белого кабриолета Ford Mustang, за рулем которого сидела бабушка, выступил, вероятно, ее внук.
Женщина быстро овладела управлением, умело выставляла машину в занос и устроила настоящий дрифт.
Только за день опубликованное в сети видео собрало несколько тысяч лайков. Сама же бабушка, после такой езды на кабриолете, эмоций не сдерживала.
Судя по всему, бабушка ездила на Ford Mustang 2016, которая пренадлежит к шестому поколению авто. Такая машина получила 3.7-литровый двигатель Cyclone V6, мощностью 304 к.с
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30 апреля 1948-го на автовыставке в Амстердаме представили первый Land Rover.
Разработкой нового автомобиля занимались братья Морис и Спенсер Уилкс. Они пытались создать максимально прочную и надежную машину. Для разработка прототипа правительство Великобритании предоставило мужчинам целый завод.
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