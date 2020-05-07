Nissan остается: слухи о выходе компании из европейского рынка оказались неправдой

Ниссан остается. Фото: nissan.ua

Несколько дней назад европейские СМИ распространили информацию о том, что японская компания Nissan уходит с европейского рынка. Уточнили, что бренд сосредоточится исключительно на рынках Японии, Китая, а также Северной Америки.

В свою очередь автопроизводитель официально опроверг эти слухи, сообщили в avtoblog.

Марка продолжит работать на территории Европы с целью повышения уровня конкурентоспособности. Например, осенью 2019 года состоялась премьера обновленного кроссовера Juke, а на британском предприятии Nissan ведется подготовка к производству новой генерации модели Qashqai.

Сегодня на европейском авторынке японский бренд предлагает покупателям восемь моделей.

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Volkswagen выпустит электромобили стоимостью до $22 тыс. Авто выйдут под новым брендом, однако пока неизвестно, каким именно, сообщили в Аutogeek.