Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям фото: auto-blog.com.ua

Недавно народные депутаты Верховной Рады приняли законодательные изменения, которые существенно увеличивают штрафы для водителей.

- За превышение скорости более, чем на 50 км в час выписывали штраф на 510 гривен, а теперь - 3400 гривен. За превышение скорости более 20 километров в час предусмотрели штраф 255 гривен, - говорит Gazeta.ua автомобильный юрист Богдан Глядик. Он рассказывает о влиянии увеличенных штрафов на безопасность движения в Украине и рекомендует водителям-новичкам, как избежать максимальных штрафов в случае нарушения Правил дорожного движения.

Насколько целесообразным было увеличивать штрафы за нарушение средней тяжести - отсутствие водительского удостоверения, переезда через сплошную полосу того?

Вполне целесообразно. Это тесно связанные вопросы. От того, имеет ли водитель право управлять транспортным средством, зависит наша безопасность. Не важно, являемся мы велосипедистами, пешеходами или водителями. Например, если водитель находится за рулем и не имеет на это права, то он уже представляет потенциальную опасность. Так же водитель, который пересекает двойную полосу или переезжает на запрещающий сигнал светофора. От этого можно пострадать, потому что водитель, который разворачивается через двойную сплошную, может создать аварийную ситуацию другому автомобилю. Водитель может врезаться в остановку общественного транспорта, где стоят люди и никого не трогают.

То есть увеличение штрафов за эти нарушения улучшит безопасность на дороге?

Только этого для такого эффекта недостаточно. Для того, чтобы решить вопрос с безопасностью на дорогах в Украине, нужно разработать комплекс соответствующих механизмов. Это должна быть комплексная программа, а не решение отдельных вопросов. Именно поднятия штрафов не влияет на водителей и нужно создавать какие-то другие механизмы. Как по мне, этот закон в основном направлен на усиление ответственности за нетрезвое вождение. Сейчас пьяный водитель - это не первая причина возникновения ДТП. Украинские водители имеют проблемы с маневрированием, а также превышают скорость. Именно эти факторы влияют на аварийность.

Многие штрафы увеличили до более 3 тысяч гривен. Большая ли это сумма для наших водителей?

Да, штраф в 3,4 тысячи гривен - это далеко не маленький штраф. Вполне вероятно, что увеличится количество обращений в суды для обжалования штрафов. Но понятна и мотивация вводить штрафы в таких размерах. У нас достаточно большое количество аварий на дорогах. Причиной является несоблюдение Правил дорожного движения. Власть пытается делать определенные шаги, чтобы водитель как-то задумывался над безопасностью за рулем. Ведь чем тяжелее для кошелька водителя ответственность за нарушение правил дорожного движения, тем больше водитель будет думать, надо совершать правонарушения.

К чему стоит быть готовым водителям-новичкам? Столь большая угроза получить случайно немалый штраф за легкую неосторожность?

Самое безопасное правило избежание штрафов - не нарушать правил дорожного движения. Водитель обязан знать правила дорожного движения и соблюдать их. Нужно постоянно пересматривать правила, поскольку вносят определенные изменения, коррективы и водители могут даже об этом не знать. Новичкам надо строго соблюдать правила дорожного движения и безусловно на дороге должна быть взаимоуважение. Если каждый водитель будет упрямо вести себя, то совершенно не будет никакой солидарности между всеми участниками дорожного движения и постоянно будут возникать конфликтные ситуации. Если каждый будет с уважением относиться к другому участнику дорожного движения, то безусловно аварийность должна снизиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько часов должны ездить ученики автошкол - эксперт

В случае остановки полицией водителя-новичка он имеет право снимать этот процесс на камеру?

Правила дорожного движения этого не запрещают. Нет ни одного закона или нормативного акта, который бы запрещал водителю фиксировать разговор с патрульным полицейским, который выполняет свои служебные полномочия.

В новом законе говорится, что водитель должен держать руки на руле. Съемка не будет нарушением?

Безусловно, возникает определенное неудобство. Закон ставит новые требования перед водителями. Например, когда водителя останавливают, то он обязан держать руки на руле так, чтобы патрульные видели. Запрещено также выходить без разрешения патрульного. Чтобы выполнить это требование, нужно не держать телефон. Это может стать причиной дополнительных конфликтов между патрульным и водителем.

Что делать в таких условиях?

Сейчас у нас и так не идеальные отношения водителей с патрульными полицейскими, но выходом может стать видеорегистратор. Его можно вернуть таким образом, чтобы четко зафиксировать разговор. Фиксировать можно и это не запрещено.

Хорошо, если у водителя это уже не первое нарушение, он может склонить суд к минимальному размеру штрафа?

Не нужно склонять, чтобы суд принимал решение относительно минимального или максимального размера штрафа. Несколько лет назад в Кодекс Украины об административных правонарушениях были внесены изменения. Отныне за нарушение правил дорожного движения предусмотрены конкретные размеры штрафов. Нет такого, что может быть минимиальний или максимальный размер штрафа. Исключение составляют только парковки на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Там минимальный штраф составляет 1020 грн, а максимальный - 1700 грн.

В Украине в водительских удостоверениях появятся новые отметки. Они будут указывать на обязанность водителя пользоваться очками, контактными линзами, повязкой на глазу, слуховым аппаратом или протезом конечности. Кроме этого, в удостоверениях указывать необходимые конструктивные особенности для транспортного средства и ограничения для водителя.