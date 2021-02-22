Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона

Водители чаще будут обжаловать штрафы в судах - юрист назвал последствия нового закона Водители чаще будут обжаловать штрафы в судах - юрист назвал последствия нового закона

Недавно Верховная Рада Украины приняла законопроект о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения. За соответствующий законопроект проголосовали 325 нардепов.

Так, ввели штраф 510 грн за непристегнутый ремень безопасности, отсутствие шлема у мотоциклиста, неосветлённый номерной знак, разговор по телефону за рулем без гарнитуры, нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора.

- Нормы закона в основном направлены на усиление ответственности за нетрезвое вождение. Однако надо помнить, что сейчас пьяный водитель - это не первая причина возникновения ДТП на украинских дорогах, - говорит Gazeta.ua автомобильный юрист Богдан Глядик. Он рассказывает, помогут ли штрафы решить проблему с уровнем аварийности и увеличится ли от этого количество обжалований в судах.

Теперь минимальный штраф будет 510 грн. Много ли это для наших водителей?

510 грн - это не минимальный штраф. Есть небольшие штрафы, например, за нарушение правил парковки и стоянки. Стоит помнить, что не всегда можно эвакуировать автомобиль. Например, если автомобиль просто припаркован с нарушением правил парковки и стоянки, выписывают штраф 255 грн, но эвакуировать транспортное средство нельзя. Если же автомобиль припаркован с нарушением правил остановки и стоянки, при этом он создает препятствие и опасность для движения, тогда выписывают штраф 510 грн и осуществляют его эвакуацию.

Какие самые дорогие штрафы можете выделить?

16 февраля приняли закон, который существенно повышает штрафы. Например, если раньше водители не пользовались ремнями безопасности, то такой штраф стоил 51 грн. Сейчас за это нарушение водитель заплатит 510 гривен. Ранее водитель, который оставил место ДТП, должен был заплатить 510 гривен. Теперь - 3400 гривен. Также за превышение скорости более, чем на 50 км в час выписывали штраф на 510 гривен, то теперь - 3400 гривен. За превышение скорости более 20 километров в час предусмотрели штраф 255 гривен. Существенно подняли штрафы для водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За такое управление вообще ввели отдельную ответственность. Ранее состояние опьянения было лишь отягчающим обстоятельством, теперь его считают отдельным преступлением.

Как это повлияет на ситуацию на дорогах?

Украина - один из антилидеров по уровню аварийности на дорогах. Нужно делать какие-то шаги, чтобы водитель как-то задумывался над тем, что он нарушает правила дорожного движения. Безусловно, нарушение правил дорожного движения приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Чем тяжелее для кошелька водителя ответственность за нарушение правил дорожного движения, тем больше водитель будет думать, надо ли совершать правонарушения. Безопасность дорожного движения - это не только поднятие штрафов или введение уголовной ответственности за нетрезвое вождение. Безопасность дорожного движения - это огромный комплекс согласованных между собой действий. Сейчас государство делает какие-то точечные изменения, пытаясь что-то изменить. Иногда бывает такое, что эти точечные изменения могут между собой не согласовываться. Это должна быть комплексная государственная политика. Нужно анализировать причины, почему в Украине такое большое количество правонарушений.

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Улучшалась ли ранее ситуация на дорогах после повышения штрафов для водителей?

Ранее за управление автомобилем в состоянии опьянения водителя ждал штраф 3400 гривен или лишение права управлять транспортными средствами. 5 лет назад внесли изменения относительно ответственности в состоянии алкогольного опьянения и ввели минимальный штраф 10200 гривен с лишением водительских прав на год. То есть на водителя уже ждал и штраф, и лишение водительских прав. По статистике, количество таких правонарушений совершенно не изменилась, то есть размер штрафа и лишение водительских прав никак на это не повлияло. Согласно новому закону, минимальный штраф за такое нарушение составит 17 000 гривен. Мы должны понимать, что именно поднятие штрафов не влияет на водителей и нужно создавать какие-то другие механизмы. Откровенно говоря, этот закон в основном направлен на усиление ответственности за нетрезвое вождение. Сейчас пьяный водитель - это не первая причина возникновения ДТП. Украинские водители имеют проблемы с маневрированием, а также превышают скорость. Именно эти факторы влияют на аварийность и смертность на дорогах.

Увеличится ли после принятия такого закона количество обжалований по поводу высоких штрафов в судах?

Безусловно, штрафы будут обжаловать. Например, штраф в размере 3400 гривен - это далеко не маленький штраф. Я не исключаю, что действительно возрастет количество обжалований в суде. Надо обращать внимание, как это все оформлять, какие будут основания для того, чтобы оспаривать такие штрафы.

Без внимания полиции остаются штрафы за разговоры по телефону или отсутствие детских автокресел. И дальше будут игнорировать эти нарушения?

Ответственность за такие правонарушения предусмотрена - это штраф на сумму 510 гривен. В прошлом году активно обсуждали этот вопрос. Тогда ввели обязанность водителя перевозить детей в автомобильных креслах и плюс подняли штрафы. Но проблема существует, поскольку просто так остановить автомобиль патрульные не имеют права. Сначала нужно остановить автомобиль, а лишь тогда патрульный сможет увидеть, что в салоне находится ребенок, которого надо перевозить в специальном автокресле. Только тогда водителя могут привлечь к ответственности. Просто так остановить автомобиль нельзя, нужна какая-то конкретная причина. В Украине в течение 2020 года произошли более 168 тыс. 107 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 3 тыс. 541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы. Главными причинами ДТП с погибшими или травмированными 2020 года были: превышение безопасной и установленной скорости движения; нарушение правил маневрирования; нарушение правил проезда перекрестков; нарушение правил проезда пешеходных переходов несоблюдение дистанции. В прошлом году произошла 7 тыс. 641 ДТП с погибшими или травмированными пешеходами. В результате ДТП погибли 1 тыс. 198 человек и травмированы 6 тыс. 959 человек. Также в Украине произошли 4432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибли, а 3 тыс. 957 - травмированы. Кроме этого, 2020 года в Украине произошло 1768 ДТП с погибшими или травмированными велосипедистами. В результате ДТП погибли 235 человек и 1610 - получили травмы.